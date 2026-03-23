Obavijesti

News

Ovo su nove cijene goriva: Stiglo je još jedno poskupljenje

Piše Emirat Asipi, Ivan Štengl,
Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva

Premijer Andrej Plenković na današnjoj je sjednici Vlade predstavio deseti paker mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku.

Intervencija Vlade vezana je i uz cijene goriva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

Cijene zbog rata lete u nebo, a Vlada povlači poteze: 'Dizel će ići na 1,73, a benzin na 1,62 eura
Cijene zbog rata lete u nebo, a Vlada povlači poteze: 'Dizel će ići na 1,73, a benzin na 1,62 eura

Tako će od ovog utorka cijene naftnih derivata biti sljedeće: 

Eurosuper 95 - sa 1,50 eura raste na 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro)

Dizel - sa 1,55 eura raste na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura) 

Plavi dizel -  rast sa 0,89 eura na 1,19 euro (bez Vladinih mjera 1,23 eura)

Ukapljeni naftni plin - danas je 1,70 euro, a raste na 1,99 eura. 

Ukapljeni naftni plin u bocama - sa 2,40 euro raste na 2,57 euro

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'
PLENKOVIĆ SAZVAO KABINET

IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'

Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva, objavio je premijer Andrej Plenković

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026