Ovo su nove cijene goriva: Stiglo je još jedno poskupljenje

Premijer Andrej Plenković na današnjoj je sjednici Vlade predstavio deseti paker mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, potaknutog aktualnim kretanjima na globalnom tržištu uslijed rata na Bliskom istoku.

Intervencija Vlade vezana je i uz cijene goriva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

Tako će od ovog utorka cijene naftnih derivata biti sljedeće:

Eurosuper 95 - sa 1,50 eura raste na 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro)

Dizel - sa 1,55 eura raste na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura)

Plavi dizel - rast sa 0,89 eura na 1,19 euro (bez Vladinih mjera 1,23 eura)

Ukapljeni naftni plin - danas je 1,70 euro, a raste na 1,99 eura.

Ukapljeni naftni plin u bocama - sa 2,40 euro raste na 2,57 euro