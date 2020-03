Kako u roku 24 sata doći do 20 000 kuna skrivenih u mobitelu?

Komunikacija, zabava, uspomene, brzi odgovori na važna pitanja i novac – sve to se danas skriva u našim „pametnim prijateljima“ od kojih se teško odvajamo. Koristimo li je mudro, moderna nam tehnologija olakšava život.

Internet je uistinu prozor u svijet, a pomoću mobitela, kao i osobnog računala i tableta, iz udobnosti svog doma možemo putem interneta ili mobilne aplikacije, poput one koju nudi tvrtka Cash-Expert, zatražiti online pozajmicu od 500 pa sve do 20 000 kuna. Možemo to učiniti u tišini i miru sitnih noćnih sati kako bismo već sutra na tekućem računu vidjeli željene brojke!

Prijateljska jednokratna pozajmica

Postoji cijeli niz životnih situacija kada nam mjesečna primanja nisu dovoljna i hitno nam treba novac. Ono što nam je u tim trenucima važno je da te iste razloge ne moramo nikome objašnjavati.

Dogodilo mi se da sam hitno trebao novac za popravak automobila s kojim putujem na posao i zamolio sam prijatelja za pozajmicu. Uz nelagodu sam objašnjavao svoje razloge za pozajmicu od 1 500 kuna. Morao sam preživjeti prijateljev ponosan smiješak kao i njegovu procjenu moje novčane situacije.

Kasnije, kad bih vraćao taj isti novac, ne bi to više bilo 1 500 kuna, nego iznos uvećan za čašćenje večerom i s ugrađenom vječnom zahvalnošću. Nisam tip osobe koja se s tim situacijama jednostavno nosi. Moj mobitel postao je tako moj prijatelj – ne pita mnogo i pomoću Cash-Expert aplikacije ili njihove internetske stranice nudi mi pozajmice s rokom otplate od 15 do 180 dana.

(Marko, 34 godine, Zagreb)

Mobitel skriva novac

Ono što je važno znati želite li i sami napraviti online pozajmicu je da trebate biti punoljetni, imati redovita primanja i vlastiti tekući račun koji nije blokiran niti zaštićen. Ne treba vam jamac niti ikakav zalog pokretnine, nekretnine ili depozit.

Milijunima korisnika u Europi ovaj oblik mikrokredita koristi već više od jednog desetljeća. Zanimljivo je kako se njime koriste osobe različite životne dobi. Povrat novca u zadanim vremenskim okvirima, prema iskustvu tvrtke Cash-Expert, koja posluje u Pragu i Barceloni, uistinu je odličan.

Cash-Expert online pozajmice

zahtjev za online pozajmicu možete predati 0 – 24 svaki dan, 7 dana u tjednu

sve što trebate možete učiniti preko mobilne aplikacije ili interneta i niti u jednom trenutku ne morate napuštati svoj dom i dolaziti u poslovnicu

visina pozajmice je od 500 do 20 000 kuna

rok otplate je od 15 do 180 dana uz mogućnost produživanja roka otplate

postoji jasan izračun pristojbe i plan povrata novca

nema dodatnih naknada i skrivenih troškova

ne pitamo za razloge i pomažemo onda kad vam je novac hitno potreban!

Posjetite našu internetsku stranicu ili preuzmite mobilnu aplikaciju te uz pomoć brze online pozajmice uspješno i u diskreciji riješite svoje nenadane novčane izdatke!

Tema: Promo sadržaj