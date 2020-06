Kako uspjeti zahvaljujući pogreškama: Kultura svađanja vs. kultura suradnje

Devetu godinu za redom portal Poslovni savjetnik organizira jedinstvenu radionicu pod nazivom Mini Akademija Poslovnog savjetnika. Akademija će se održati od 13. do 16. listopada 2020. u Zagrebu.

<p>U sklopu ovogodišnje <a href="https://www.poslovni-savjetnik.com/aktualno/mini-akademija-poslovnog-savjetnika-2020">mini Akademije</a> u četiri dana kroz <strong>24 interaktivna školska sata</strong> i čak <strong>12 vrhunskih predavača </strong>omogućit će vam se da usvojite ili se podsjetite znanja iz čitavog niza područja poslovanja neophodnih za uspješno obavljanje posla.</p><p><strong>U radionici</strong> predavača Saše Petra, polaznici će proći kroz situacije koje negativno utječu na kvalitetu odnosa u organizaciji, te dobiti uvid u potencijale koji se stvaraju<strong> pozitivnom i kvalitetnom internom komunikacijom. </strong></p><p>U životu ćete sresti samo<strong> dvije vrste ljudi </strong>– ljude koji su vaš problem i ljude koji su rješenje vašeg problema. Ne postoji treća vrsta. Kako ćete prepoznati koji su koji? Kako će drugi ljudi prepoznati vaše emocije i kako ćete ih zainteresirati za ideje i informacije koje im želite prenijeti? Od samog početka vaše komunikacije, od trenutka u kojem je uspostavljen kontakt (vidom ili sluhom) ljudi prepoznaju ili ne prepoznaju znakove, simbole i riječi oblikovane u poruku, kojima se nastoje prenijeti informacije je li osoba problem ili rješenje problema.</p><p><strong>Osobna komunikacija</strong> područje je međuljudskih odnosa kojima smo svi povezani i važan je dio naše svakodnevice, no unatoč njezinoj važnosti i utjecaju na naše živote rijetko ih pokušavamo razumjeti, ne razmišljamo o njima, a još rjeđe ih želimo (i znamo) unaprijediti. Onda se dogodi trenutak pogreške s jedne ili druge strane i tada emocije postanu negativne i komunikacija preraste u svađu.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1930728" render="server" resize="75%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-24/sasa-petar.jpg" title="" width="75%"></x-inline><br/> Komunikacija je prodaja</h2><p>Svaki pokret, riječ ili simbol za svoj cilj imaju prodaju nečega što želi prodati onaj tko šalje poruku onome tko poruku prima. Svatko od nas je prodavač i svatko od nas je kupac, a komunikacija je sredstvo da uspješno provedemo kupoprodaju.<br/> Većina ljudi smatra da komunikacija počinje predstavljanjem, stiskom ruke ili nekim drugim pozdravom. Misle da komunikacija s drugim ljudima počinje kada progovore. Istina je drukčija.</p><p><strong>Vaša komunikacija s drugim ljudima</strong> počinje kada „uđu“ u vaše vidno i/ili slušno polje. U tom trenutku vi, na osnovi pokreta druge osobe, načina kretanja ili mirovanja u prostoru, stvarate svoje mišljenje o osobi koju vidite. Ista je priča i sa sluhom. Kada prvi put čujete neku osobu, sviđa vam se ili vam se ne sviđa njezin ili njegov glas. Brzina govora. Dubina tonova. Odsutnost ili učestalost poštapalica. Isto se događa kada vi uđete u njihovo vidno ili slušno polje. Komunikacija počinje. Prezentacija počinje. Prezentacijom počinjete komunikaciju.</p><p>Što to sve znači?<br/> Prezentacija je prvi dio procesa koji nazivamo komunikacija ili, preciznije,<strong> prodajni proces</strong>. Komunikacija se sastoji od prezentacije, pregovaranja i prodaje. Da biste prodali ideju, prijedlog, zaključak, znanje, proizvod, uslugu ili nešto drugo, morate ih prezentirati tako da vašim sugovornicima bude razumljivo što im nudite. Zatim ćete pregovarati, budući da se početni ciljevi sugovornika mogu izrazito razlikovati. Ako je sugovornik zadovoljan vašom prezentacijom i rezultatima pregovora, tada ćete i prodati što nudite (od poziva na kavu do rakete). To je uspješna komunikacija. To je moć uspješne prezentacije.</p><h2><br/> Prezentacija je emocija</h2><p>Našim pokretima, mimikom lica, govorom tijela i govorom kojim oblikujemo riječi i rečenice pokazujemo emocije. Tom istom prezentacijom izazivamo emocije drugih ljudi.</p><p>Na osnovi naše prezentacije ljudi će donijeti određenu odluku, a budući da se <strong>75%-85% odluka donosi </strong>(opet) <strong>emotivno</strong>, rezultat prezentacije (poruka koju primamo u našoj glavi) nije ono što vidimo i čujemo, već kakvu emociju u nama izaziva ono što vidimo ili čujemo. Među tim emocijama nalaze se strah, zavist, oduševljenje, znatiželja, ljutnja, bijes i sve one emocije koje u nama mogu izazvati drugi ljudi.</p><p>Kako se u susretu s okolinom ne biste osjećali bespomoćno, dobro je znati<strong> kako upravljati emocijama </strong>koje izazivaju prezentacije. <br/> Istraživanja pokazuju da je 10% naših emocija događaj, a 90% kako reagiramo na njega. </p><p>Vidimo se na devetoj Mini Akademija<a href="https://www.poslovni-savjetnik.com/"> <strong>Poslovnog savjetnika</strong></a> od <strong>13. do 16. listopada 2020. u Zagrebu. </strong>Svaki polaznik dobit će i diplomu (potvrdu) o sudjelovanju na Akademiji, te poklon paket sponzora.</p>