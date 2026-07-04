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UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!

Piše Veronika Miloševski,
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UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!
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Foto: mnovine.hr
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Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja

Dvoje ljudi je teško ozlijeđeno u pucnjavi u Čakovcu, javila je međimurska policija. Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Portal Međimurske novine objavio je snimku incidenta.

Foto: Međimurske novine

Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

Foto: Međimurske novine

Prema dosad prikupljenim saznanjima, počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja te policija intenzivno poduzima mjere i radnje radi njegova pronalaska i uhićenja. Na terenu su angažirane sve raspoložive policijske snage.

Foto: Međimurske novine



Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Po dolasku hitne medicinske pomoći ozlijeđeni su prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je utvrđeno da su zadobili teške tjelesne ozljede te su zadržani na liječenju.

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