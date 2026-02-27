Kako zabrana pobačaja štiti život ako se traži i smrtna kazna za ženu?

Europska komisija je dala zeleno svjetlo građanskoj inicijativi “Moj glas, moj izbor”, koja je u cijeloj EU prikupila više od milijun potpisa, a traži da se ženama širom Unije omogući dostupan, po mogućnosti besplatan pobačaj ako je on u njihovoj domovini zabranjen ili teže dostupan. Inicijativa će, poručuju iz Komisije, spašavati živote, jer se zbog restrikcija godišnje u Europi napravi pola milijuna nesigurnih pobačaja. U praksi, to znači da će žena na besplatan pobačaj iz svoje države, u kojoj je on zabranjen ili teže dostupan, moći u neku drugu EU državu, gdje je on dostupan, a trošak će se pokriti iz EU socijalnog fonda.

