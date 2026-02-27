Obavijesti

Komentari 1
Kako zabrana pobačaja štiti život ako se traži i smrtna kazna za ženu?

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Ilustracija | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Restriktivni zakoni ne smanjuju broj pobačaja nego samo povećavaju rizik od nesigurnih ilegalnih postupaka. Nijedna žena ne želi pobačaj, to je sigurno, ali želi pravo na njega

Europska komisija je dala zeleno svjetlo građanskoj inicijativi “Moj glas, moj izbor”, koja je u cijeloj EU prikupila više od milijun potpisa, a traži da se ženama širom Unije omogući dostupan, po mogućnosti besplatan pobačaj ako je on u njihovoj domovini zabranjen ili teže dostupan. Inicijativa će, poručuju iz Komisije, spašavati živote, jer se zbog restrikcija godišnje u Europi napravi pola milijuna nesigurnih pobačaja. U praksi, to znači da će žena na besplatan pobačaj iz svoje države, u kojoj je on zabranjen ili teže dostupan, moći u neku drugu EU državu, gdje je on dostupan, a trošak će se pokriti iz EU socijalnog fonda.  

