Kakva Azurna obala? Parking na Trnju najskuplji na svijetu: 'Vlasnika čeka 8400 kn duga'

Automobil parkiran na zagrebačkom Trnju prikupio je zavidnu količinu uplatnica, a prema procjeni čitatelja, koji je poslao fotografije, na njemu ih je čak oko 140. Kako nam je rekao čitatelj, misli da se radi o kaznama.

No kako doznajemo od Holdinga, ovdje se ne radi o kaznama već o dnevnim parkirališnim kartama.

'Kontrolori ne provjeravaju je li vozilo registrirano'

- Ukoliko se na javnom parkiralištu s naplatom nalazi parkirano vozilo bez važeće parkirališne karte, kontrolori javnih parkirališta dužni su za predmetno vozilo izdati dnevnu parkirališnu kartu. Kontrolori nemaju saznanja niti provjeravaju je li vozilo u tom trenutku registrirano te koji je razlog njegova dužeg boravka na parkirališnom mjestu. Ipak, ukoliko primijete da je vozilo duže vrijeme parkirano na parkirališnom mjestu bez važeće parkirališne karte, informaciju prosljeđuju nadležnoj službi podružnice Zagrebparking na daljnje postupanje - objašnjavaju iz Zagrebačkog holdinga.

Svaka ova karta dođe po 60 kuna pa bi ovo za vlasnika, ako ga uspiju pronaći, mogao biti ukupni trošak oko 8400 kuna.

- Ukoliko vlasnik vozila u roku od 8 dana ne podmiri dobivenu dnevnu parkirališnu kartu, podružnica Zagrebparking šalje vlasniku račun, a ukoliko niti račun ne bude podmiren, šalje se opomena. Prije nego što Podružnica pokrene postupak prisilne naplate za dospjela nepodmirena potraživanja, vlasniku vozila šalje se i opomena pred tužbu - dodali su.

Pokrenut postupak utvrđivanja vlasnika

Na automobilu su varaždinske tablice i to u zelenoj boji. Registracijske oznake koje se označavaju zelenom su vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak, privremeno registrirana vozila i vozila stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava, stranih dopisništava i stalnih stranih dopisnika. Ovakve tablice vrijede oko godinu dana, a iz Holdinga su otkrili da su pokrenuli postupak utvrđivanja vlasnika.

- U konkretnom slučaju vozila kojeg navodite, a koje je parkirano na parkiralištu u 2. zoni u Aveniji grada Vukovara, pokrenuta je procedura za utvrđivanjem vlasnika vozila kako bi mu se mogao ispostaviti račun te je zatražena informacija je li vozilo registrirano. Ukoliko registracija vozila nije više važeća, u nadležnosti je MUP-a uklanjanje registarske tablice s predmetnog vozila te će podružnica Zagrebparking tada u suradnji s Komunalnim redarstvom vozilo premjestiti - naveli su iz Holdinga.

Prometni stručnjak Goran Husinec ranije nam je objasnio da bi vlasniku, ako je negdje na području EU, kazne mogle stići na adresu.

- Prvo se treba vidjeti tko je uopće vlasnik automobila i da li je to neki skuplji auto ili je to neki stariji auto koji je vlasnik ostavio. Ako je vlasnik tu negdje na području Europske unije Hrvatska sa svim zemljama ima sporazum da kazne šalje na adresu tako da bi mu mogla doći kazna, ali pitanje je da li je taj auto zapušten, napušten ili tko ga je uopće vozio. Može biti da ga je vozio netko iz strane zemlje, primjerice to se često znalo događati s vozačima iz Kine. Bilo je nekoliko takvih slučajeva gdje bi auto privremeno registrirali na te zelene tablice i onda se vratili u Kinu, a auto ostavili - rekao je Husinec.

'Auto stoji tu već mjesecima, vidite da mu je i guma probušena'

Korisnici parkinga koje smo zaustavili ispričali su kako automobil stoji na tom mjestu mjesecima, a vlasnika nitko nije vidio.

- Tu parkiram jer mi je ured u blizini, viđam taj auto mjesecima. Čak me nije bilo dva tjedna jer sam imao koronu i kad sam se vratio na posao i dalje je bio tu. Čudi me kako ga je netko samo ostavio, vidite da mu je i guma probušena - rekao je muškarac čiji je automobil bio parkiran pored rekordera u kaznama ispod brisača.

- Vjerujem da taj auto stoji tu mjesecima, možda i duže. Svaki dan ga viđam, ali do sada nikad nisam vidjela ni srela vlasnika - govori nam žena iz susjedne zgrade.

Za ovog rekordera pokrenut postupak, ali ima ih koji tako stoje godinama

Nedavno su slične slike došle iz Rijeke, gdje je vlasnik automobila na parkiralištu Gomila također prikupio mnogobrojne neplaćene kazne. Ipak, kako kaže Husinec, ima i puno starijih slučajeva.

- Najpoznatiji je slučaj Mercedesa u garaži Gorica u Martićevoj ulici. Na predzadnjem katu ima jedan stari Mercedes koji je tamo od 1991. godine i koliko je meni poznato još uvijek stoji tamo. Vlasnik je umro, onda je to navodno naslijedila njegova supruga pa je i ona umrla te je na kraju došlo do nekakvih nasljednika. Sad je vrijednost najma već daleko prebacila vrijednost automobila, a najam nema tko platiti i tu je jednostavno jedan pravni vakuum što sad s tim automobilom i kako. U to vrijeme, kada se radila parkirna karta, najam garaže nije bio pravno jako dobro reguliran i to je tako ostalo. Još je bilo za vrijeme rata tako da ima pravnih nedorečenosti - ispričao nam je Husinec.

Istaknuo je i da limita zapravo nema, a to dobro pokazuje i ovaj trideset godina slučaj.

- Limita za neplaćene kazne zapravo nema, ja sam imao dosta takvih slučajeva. Kazne se zbrajaju, da uspiju naći vlasnika onda bi od vlasnika potraživali te kazne, a ako vlasnik tih novaca nema onda bi se išlo na ovrhu i taj auto bi se plijenio. Dakle, tek u tom bi se slučaju auto mogao zaplijeniti ako vlasnik nema novaca za platiti. Tu ima i jedna druga caka, ako auto nije registriran ili ako mu je istekla registracija onda jednostavno komunalno taj auto može dignuti i odvesti te nakon nekog vremena auto ide na prešanje. Što se ovih zelenih tablica tiče, ako su normalno registrirane one vrijede godinu dana - govori Husinec.

Pokaže li se da je registracija na ovom automobilu istekla i on bi mogao ovako skončati, odvezen na prešanje.

