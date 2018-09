Kakva bruka! Grad Đakovo dao prevarantu čak 50.000 eura

Sredinom srpnja je nekoliko tvrtki i institucija u Hrvatskoj dobilo lažne mailove u kojima ih se traži da na inozemni račun uplate veće iznose. Mnogi su u mailu prepoznali varku. Ne i djelatnici Grada Đakova.

Pročelnik za financije je 9. srpnja dobio mail u kojem gradonačelnik Mario Mandarić od njega traži da izvrši hitnu uplatu na bankovni račun naveden u mailu. Ne sumnjajući ništa, pročelnik je s računa Grada prebacio traženi iznos od oko, kako doznajemo, 50.000 eura na navedeni račun gotovo odmah i transakcija je provedena.

- Naš je službenik doveden u zabludu na način da je na temelju lažnog maila isplatio iznos koji ne možemo točno navesti zbog istrage. Utvrdili smo nedvojbenu pogrešku službenika koji je realizirao isplatu, a da prethodno nije obavio nužne provjere. Grad Đakovo oštećen je za taj iznos. Sve smo odmah prijavili policiji i državnom odvjetništvu te nam je rečeno da rade izvide i istražne radnje na međunarodnoj razini - rekao je gradonačelnik Mandarić. Dodaje kako ne zna hoće li im novac ikad biti vraćen.

- Ne radi se o hakerskom upadu, nego je netko baš napravio lažni mail s mojim imenom tako da je našem djelatniku kao ime pošiljatelja maila stajalo moje ime. Vidjevši moje ime, a kako u tom trenutku nisam bio u uredu, vjerovao je da sam mu ja to poslao i postupio je po naputku koji se u mailu tražio. Čudi me što me pročelnik nije nazvao da provjeri. Niti je to naša propisana procedura niti je praksa da se dopisujemo mailom i šaljemo takve naloge. Žao mi je što je nasjeo na tu prijevaru, trebao je znati prepoznati lažni mail - dodaje Mandarić koji je protiv pročelnika pokrenuo stegovni postupak zbog povrede službene dužnosti. Inače, pročelnik je financijski stručnjak koji već 30 godina radi u Gradu Đakovo te je iznimno točan i pedantan. No informatički su hakeri dobro odradili posao. Mail je bio dobro sročen, na hrvatskom jeziku, bez gramatičkih pogrešaka ili nestručnog prijevoda. Sadržavao je formu službenog dopisa. U njemu je, kao svrha uplate, bila navedena “pružena usluga Gradu Đakovu” i uz to napisano ime John Smith, vjerojatno lažno, i inozemni bankovni račun koji je, kako je naknadno utvrđeno, s područja Velike Britanije. Tražena je isplata u eurima.

- Da se dogodila prijevara, saznao sam navečer, kad mi je na mail stigla potvrda plaćanja koju mi je službenik poslao. Nisam imao pojma o čemu se radi, nazvao sam ga, sve smo pogledali, shvatili da se radi o obmani i odmah obavijestili policiju. Zvali smo odmah i banku da se transakcija stopira, ali novac je već bio prebačen - zaključuje Mandarić. Grad Đakovo je podnio prijavu protiv nepoznatog počinitelja.