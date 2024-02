Kakve veze imaju Taylor Swift, Ivan Turudić i HDZ? SDP-ovci iznenadili plakatom za prosvjed

Ivan Turudić izglasan je u Saboru za novog glavnog državnog odvjetnika. Zbog njegovih, sada već viralnih poruka s Josipom Pleslić ex Rimac, izazvalo je to priličnu buru u javnosti, oporba se digla na stražnje noge. Zato su se oporbeni političari ujedinili i organizirali prosvjed iduće subote protiv izbora Ivana Turudića uz zahtjev za raspuštanjem Sabora.

Na društvenim mrežama su se dali u neviđeno žestoki marketing. U pomoć su 'pozvali' čak i trenutno najveću svjetsku zvijezdu, Taylor Swift. Ona naravno nema nikakve veze s hrvatskom politikom i HDZ-om, a nije se niti dopisivala s Turudićem.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Umjetna inteligencija i pop-hitovi

Na profilu SDP Hrvatska podijelili su plakat za subotnji prosvjed na Markovom trgu na kojem se nalazi AI fotografija Taylor Swift koja nosi majicu na kojoj piše 'SHAKE HDZ OFF' - aludirajući na njen mega hit 'Shake it off' s albuma 1989.

Taylor Swift naravno ne nosi zaista majicu sa sloganom protiv HDZ-a, niti planira doći na prosvjed. Riječ je o fotografiji koja je nastala korištenjem alata umjetne inteligencije. U pozadini objave svira taj isti njen hit 'Shake it off', ali u ubrzanoj verziji zbog izbjegavanja autorskih prava.

Jer ako je nešto postalo brend Taylor Swift to su autorska prava. Pjevačica privodi kraju presnimavanje svojih 6 starih albuma kako bi imala nad njima potpunu kontrolu, a nedavno je pokrenula pravnu bitku zbog eksplicitnih AI fotografija nje koje je netko dijelio na Twitteru ili X-u - kako vam draže.

'Taylor Swift, spasi nas!'

Ali SDP-ovci su prepoznali trend zazivanja Taylor Swift kada želite na nešto privući pozornost ili potaknuti mlade na politički angažman.

Swift je poznata po svom motiviranju mladih glasača u SAD-u. Jedna njena objava na društvenim mrežama potaknula je lani čak 35 tisuća mladih da se registriraju za glasanje na izborima u Sjedinjenim Državama. Našla se i na meti Trumpovih savjetnika koji misle da je njena veza s nogometašem američkog nogometa Travisom Kelcejem samo marketinški spin kojim žele osigurati pobjedu Joea Bidena na izborima.

Tu moć da potakne mase svojih obožavatelja na akciju prepoznali su u Europskoj uniji pa je tako potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas javno pozvao Taylor Swift da pozove svoje mlade europske fanove da se odazovu izborima za Europski parlament.