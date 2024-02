'Jesu li moje poruke autentične? Nemam pojma. Sud će se baviti time. Mamić? Bio sam naivan'

Ivan Turudić jučer je u Saboru izglasan za novog državnog odvjetnika, 78 zastupnika glasalo je za, 60 protiv dok je dvoje bilo suzdržano.

Turudić, sudac Visokog kaznenog suda, dolazi na mjesto šefa DORH-a umjesto dosadašnje državne odvjetnice Zlate Hrvoj-Šipek kojoj u svibnju završava mandat.

Oporba se žestoko protivila izboru Turudića, osobito zbog niza poruka koje su isplivale u javnost u kojima se on dopisuje s Josipom Pleslić ex Rimac.

Turudić jutros gostuje u studiju N1 televizije.

Uvodno je govorio o svojim prepiskama s Josipom Pleslić ex Rimac.

- Tek sad nakon što je krenulo sam saznao da se osoba zove Ana Marija Radić koja je optužena s Josipom Rimac. Ja nju ne poznam - rekao je Turudić.

- Moram li ja znati detalje svakog susreta koji sam obavio s ljudima - dodao je.

- U vrijeme kad sam se sastajao s Rimac ona je bila državna tajnica i protiv nje tada nije vođen nikakav postupak - rekao je.

- Svoju nepristranost sam dokazao u posljednjih 30 godina. Nitko ovih dana nije spomenuo predmet Agrokor. Do lošeg stanja tog predmeta došlo je zbog odluka nekih ljudi u DORH-u. Ja sam bio u predsjednik Vijeća koje je to detektiralo. Prošle sam godine dovršio predmet Lora koji se vodio 30 godina. - rekao je Turudić.

Novinarka N1 upitala ga je je li taj način komunikacije bio primjeren.

- Otići ću još i dalje i mislim da nikada nisam razgovarao o osobi AMR. Tisuće ljudi je prošlo kroz moj ured. Tražite me da govorim o stvarima od prije 5 ili 10 godina. Kako sam ja pomogao kad je i ta osoba osuđena na Županijskom sudu - rekao je Turudić.

- Osuđen je i HDZ, toliko o mojoj pristranosti. Osuđen je i Ivo Sanader - dodao je Turudić.

- Vi nemate to pravo da raspravljate o tome. Vi ne znate jesu li te poruke autentične. Ne sjećam se je je li ta poruka točna i ne vidim kako je meni Josipa Rimac mogla pogodovati - rekao je Turudić.

- Nisam joj nikad nikakvu uslugu napravio - dodao je.

- Vidio sam fotografije tih poruka. Ako je netko od tih 300.000 poruka našao stotinjak poruka, netko je mogao dio tih poruka obrisati i tako promijeniti značenje - rekao je Turudić.

- Ako je ijedna od tih poruka neautentična onda su sve takve - dodao je.

- Ja mirno spavam jer znam da nikad nisam Josipi Rimac pogodovao - rekao je Turudić.

- U svom postupanju znam lučiti privatno od poslovnog i to sam dokazao niz puta do sada - rekao je.

- Ja sam miran jer znam da Josipi Rimac ni u čemu pogodovao i neka netko pokaže suprotno ili neka ona nešto kaže. Mislim da sam s njom pričao zadnji put 2019. godine - rekao je.

Novinarka ga je potom upitala o Zdravku Mamiću.

- Opisao sam svoju povijest odnosa s Mamićem koja seže u 90-te godine. Kakav bi ja čovjek bio da se nisam odazvao. On je 2 puta došao pred moju zgradu. Mi smo se provozali autom i on je 2 puta prošao na crveno. To su meni stavljali na teret, pa Bože moj nisam ja vozio. On je pričao o postupku, a ja sam ga pitao pa dobro jesam ja krivo nešto u tom postupku napravio. On je onako u svom stilu teatralno rekao ja mogu svaku lipu opravdati. Onda sam mu ja rekao pa dobro čega se onda treba bojati. Drugih banalnosti se ne sjećam. Nakon toga je Mamić ponovno završio u istražnom zatvoru. Jesam li mu pogodovao onda?- rekao je Turudić.

- Da sam sada ove pameti ne bi to napravio jer sam puno sebičniji sada nego sam bio onda - dodao je.

- Nisam previše naivan u svom poslu, ali sam vrlo naivan u odnosu sa nekim ljudima i to si zamjeram - rekao je.

- Ponijela me emocija i naivan sam u odnosu s ljudima. Naučio sam u međuvremenu i ne bi to ponovio - dodao je.

- Pogriješio sam što sam to napravio, ali to nije imalo utjecaja na kazneni postupak - rekao je o susretu s Mamićem.

Potom je objasnio što sve podrazumijeva provjera SOA-e koju je prošao.

- To je sigurnosna provjera prvog stupnja, najstroža, radi se temeljito. Razgovara s velikim brojem ljudi, čak susjedima… Dostupan je uvid u sve financijske transakcije - objasnio je.

Potom je odgovarao na pitanje o Plenkovićevoj izjavi da se DORH ne treba petljati u rad Vlade.

- Pa to je premijerov stav. I DORH se ne treba miješati u rad Vlade - rekao je.

- Ja ovdje nisam došao kao glasnogovornik premijera. Ja sam emancipiran i nemam nikakav dug prema onima koji su me imenovali. To je politička odluka, ne sudska. I ja sam neovisan od te odluke. Neću nikome pakovati - rekao je Turudić.

Uskoro opširnije...