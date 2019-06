Kakvo vrijeme čeka Hrvatsku nakon oluje, tuča i pijavica?

Nakon toplinskog vala, u nedjelju je veći dio Hrvatske pogodilo nevrijeme praćeno grmljavinom, jakom kišom, a ponegdje i tučom.

Najgore je bilo u Slavoniji gdje je tuča veličine oraha razbijala automobile.

Veliko nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Novsku, tuča je padala u tom dijelu pa sve do Okučana, a čitatelj iz Nove Gradiške je uspio snimiti i pijavicu.

Oko 20 sati oluja je stigla i do Zagreba.

IstraMet javlja kako je radar munja u razmaku od dva sata registrirao čak 16 tisuća udara munja.

Prognoza za ponedjeljak

U ponedjeljak će na kopnu biti svježije, piše DHMZ, uz povremenu kišu, mjestimice pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će biti sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a duž ostatka obale vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna od 24 do 28 , na Jadranu od 28 do 32 °C.

Prognoza za utorak

U unutrašnjosti promjenljivo, još u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak.

Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, a danju zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.

Od srijede stabilizacija

Od srijede očekuje sunčanije vrijeme, no u nekim predjelima, većinom na kopnu, moguć je poneki poslijepodnevni pljusak.

Ujutro po kotlinama moguća i magla.

Na Jadrana pretežno sunčano i vruće, na kopnu vjetar većinom slab, dok će na Jadrana biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, podno Velebita bura.

