Kalifornija želi oporezovati milijardere s 5 posto bogatstva: Googleov suosnivač se protivi!

U američkoj saveznoj državi Kaliforniji u tijeku je glasovanje na međuizborima, a birači će za tri tjedna odlučivati na referendumu koji bi mogao utjecati i na ostatak Sjedinjenih Država: trebaju li milijarderi plaćati porez na svoje bogatstvo? Kako prenosi agencija AFP, prijedlog predviđa oporezivanje približno 200 milijardera u toj saveznoj državi po stopi od pet posto njihove neto imovine, a prikupljeni novac bio bi namijenjen financiranju javnog zdravstvenog sustava o kojem ovisi polovica stanovnika Kalifornije. Sustav je pod pritiskom zbog velikih rezova u saveznom financiranju koje je nametnuo američki predsjednik Donald Trump.

Zagovornici prijedloga nadaju se da će on potaknuti slične inicijative u drugim dijelovima SAD-a, u vrijeme sve većeg nezadovoljstva zbog produbljivanja nejednakosti i naglog rasta bogatstva tehnoloških milijardera poput Elona Muska.

Privremeni porez „samo je kap u moru njihova bogatstva”, rekla je za AFP Loren Fierman, umirovljena grafička dizajnerica koja se oslanja na Medicare, zdravstveno osiguranje za osobe starije od 65 godina. „To njima ne znači mnogo, ali ljudima kojima je potrebna zdravstvena skrb znači sve”, dodala je.

Referendum, međutim, izaziva zabrinutost u Silicijskoj dolini. Među protivnicima prijedloga, nazvanog „Prijedlog 40”, nalazi se i suosnivač Googlea Sergey Brin, koji je za kampanju protiv njega izdvojio više od 205 milijuna dolara. Protivnici u televizijskim oglasima opetovano upozoravaju da bi privremeni porez mogao postati trajan, što bi potaknulo odlazak najbogatijih stanovnika iz Kalifornije i izazvalo pad poreznih prihoda te savezne države.

„Postoje strahovanja da će pojedinci, poduzetnici i drugi početi računati s mogućnošću da se takva mjera ponovi”, rekao je Kirk Stark, profesor poreznog prava na Sveučilištu Kalifornije u Los Angelesu (UCLA).

Osim milijardera, prijedlogu se protive i drugi utjecajni akteri, među kojima je guverner Kalifornije Gavin Newsom. Nakon više od sedam godina na čelu savezne države, taj demokrat, koji ima predsjedničke ambicije za 2028. godinu, službeno podupire glasovanje protiv prijedloga. I moćni sindikat United Domestic Workers, koji predstavlja 250.000 kućnih njegovatelja i djelatnika koji skrbe o djeci, pozvao je svoje članove da glasuju protiv. Sindikat smatra da jednokratni porez namijenjen zdravstvenom sustavu neće dugoročno pokriti milijarde dolara manjka u kalifornijskom proračunu.

Ideja međutim nije nova. Kalifornija je u posljednjih 15 godina već tri puta referendumima pokušala povećati poreze najbogatijima, ali svi su prijedlozi propali. Prijedlog 40 prije nekoliko je mjeseci imao široku potporu, no ona se smanjuje kako se približava glasovanje, pokazuju ankete.

Rasprava je poprimila nacionalne razmjere. Početkom listopada socijalist Bernie Sanders, bivši kandidat za demokratsku predsjedničku nominaciju, posjetio je Los Angeles kako bi podržao porez. „Dok su ti milijarderi u posljednjih deset godina više nego utrostručili svoje bogatstvo, plaćali su efektivnu poreznu stopu nižu od vodoinstalatera ili medicinske sestre”, rekao je Sanders, jedna od vodećih figura američke ljevice.

Ako bude prihvaćena, mjera bi trebala donijeti 100 milijardi dolara poreznih prihoda, rekao je Brian Galle, profesor prava na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyju, koji je sudjelovao u osmišljavanju prijedloga. Bez tog novca, kućanstva u Kaliforniji morat će, prema njegovoj procjeni, tijekom sljedećih godina izdvojiti u prosjeku dodatnih 7500 dolara za zdravstvenu skrb zbog nedavnih saveznih rezova u javnom zdravstvu. Galle smatra da će se smanjenje saveznog financiranja koje provodi Trumpova administracija posebno osjetiti u ruralnim područjima, gdje stanovnici češće ovise o javnoj pomoći. „Kada seoska bolnica zatvori, vrlo rijetko ponovno otvara vrata”, upozorio je.

Ishod glasovanja bit će poznat 3. studenoga, kada završavaju međuizbori. Ako Kalifornija uvede prvi porez na milijardere u SAD-u, „slične inicijative pojavit će se i u drugim saveznim državama”, nada se Emmanuel Saez, još jedan od autora prijedloga. Taj profesor ekonomije na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyju priznaje da bi neki milijarderi mogli razmišljati o odlasku iz Kalifornije ako se porez obnovi ili postane trajan. No Tim Moffet, umirovljeni zdravstveni djelatnik, smatra da prijetnje odlaskom zbog poreza nisu uvjerljive. „Ionako ne plaćaju porez”, rekao je taj 69-godišnji Amerikanac. „Što onda možemo izgubiti?”