Kalinić ima koronu: 'Samo sam se počeo osjećati kao krpa...'

Kalinić nije imao jako visoku temperaturu, tek 37,5, no pratio ju je osjećaj malaksalosti. Kaže da su mu bolovi najveći na dijelovima tijela na kojima je bio ranjavan u ratu

<p>"I ja bih volio znati gdje sam se zarazio. Cijelo vrijeme nosim masku, supruga je negativna. Stvarno ne znam gdje sam pokupio koronu", rekao je Pavle Kalinić, šef zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama, koji je u utorak dobio pozitivan nalaz na koronavirus, javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pavle-kalinic-ima-koronu-mislio-sam-da-nije-nista-a-onda-sam-se-poceo-osjecati-kao-krpa---631050.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>. </p><p>Određene simptome osjetio je prije tjedan dana, u ponedjeljak navečer.</p><p>"Osjetio sam umor, ali mislio sam da mi je to od posla i od predavanja koja držim do navečer. A onda sam se u utorak počeo osjećati kao krpa", kaže Kalinić, koji je test morao ponoviti jer rezultat prvoga infektolozima bio sumnjiv.</p><p>Kalinić nije imao jako visoku temperaturu, tek 37,5, no pratio ju je osjećaj malaksalosti. Kaže da su mu bolovi najveći na dijelovima tijela na kojima je bio ranjavan u ratu.</p><p>Od COVID-a se oporavlja kod kuće, ima zasebnu sobu i kupaonu, a zasad nitko od njegove obitelji nije obolio.</p>