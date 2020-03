Kalinić napao Nacionalni stožer oko mjera: 'Kasnimo 2 tjedna!'

Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama na N1 televiziji je jutros rekao da je Hrvatska sa strožim mjerama krenula prekasno.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Preko dva tjedna kasnimo s donošenjem odluka - istaknuo je Pavle Kalinć u Novom danu, te je komentirao dokument koji je u nedjelju procurio u javnost, a u kojem se traže strože mjere za Grad Zagreb.

Autentičnost tog dokumenta nam je Kalinić sinoć potvrdio, a u njemu je rješenje o rigoroznim mjerama ograničavanja rada trgovina i uslužnih djelatnosti, kao i kretanja.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kalinić je rekao da preuzima potpunu odgovornost za taj dokument.

- Autentičan je dokument, ja sam ga potpisao. Ne znam kako se pojavio u javnosti, izazvao je puno nereda. Kad sam vidio, odmah sam potvrdio autentičnost, ali naglašavam da se trebalo čitati točku broj dva. Ovo je samo dokument na papiru. Kad bude potvrđen, napravit ćemo sve da odradimo taj dio posla - rekao je Kalinić.

Rigorozne mjere koje se spominju u dokumentu, u Istri su već uvedene:

- Istra je slično uvela. Imala je velik problem jer granica nije bila zatvorena, ušao je velik broj Talijana. Sad se kontrola počela pojačavati, ali trebale bi striktne mjere i kazne. Strah me da će krenuti eksponencionalni rast. Mi postojimo da bi zaštitili stanovništvo i zdravlje. Ove mjere su minimum minimuma koje stožer treba što hitnije početi provoditi. Problema će biti za mnoge, posao će im biti upropašten ali moramo se zaštititi od ovog virusa. Kina je to rigoroznim mjerama sasjekla. Svi nešto rade. Gradski ured je napravio maksimalno ali sada je za zaštitu stanovnika cijele RH nadležan nacionalni stožer i on mora početi povlačiti poteze - nastavio je Kalinić.

Foto: screenshot/ Rekao je da je Stožer Grada Zagreba upoznat sa svim mjerama da se u KB Dubrava uspostavi respiratorni centar. Kao jedno od krajnjih rješenja u obzir su uzimali i Arena Centar, no Kalinić kaže da će se prije Arene tražiti druga rješenja:

- Kad krene eksponencijalni rast, ima još nekoliko beck upova, a Arena je najcrnji scenarij.

O pojavi pozitivnih slučajeva u bolnicama naglasio je ponovno da se nije odmah situacija shvatila ozbiljno:

- Ljudi su ovaj virus shvatili malo neozbiljno. Što se tiče Dubrave, to je iskontrolirano, a i ovo na Rebru. U Franu Mihaljeviću će biti problema jer je to jedina zarazna bolnica u Republici Hrvatskoj - rekao je.