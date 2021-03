Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za hitne situacije i dugogodišnji prijatelj Milana Bandića rekao je u RTL Direktu kako se i sam ponekad svađao s gradonačelnikom, uglavnom oko kadrovskih rješenja za koje je smatrao da nisu dobra.

Poručio je kako je nekada bio u pravu, ali da je često bio u krivu.

- Kadrovsko pitanje je ključno pitanje, pogotovo u gradskim firmama, zato jer kad netko jedanput dođe, onda ga se više ne možete riješiti - rekao je Kalinić.

POGLEDAJTE VIDEO: Afere Milana Bandića

Što se tiče slučaja sljemenske žičare, Kalinić je krao kako će se situacija sigurno brzo raščistiti jer su naručene dvije nezavisne ekspertize. Dodao je kako uvijek bude nepravilnosti kada se nešto radi jer se ne može biti "100 posto u pravu, možete biti maksimalno 65 posto".

- Stvari su se u Zagrebu događale jer su mnogi htjeli sjesti na taj kolač. Uvijek se gledao Zagreb, nikad se nisu gledali drugi gradovi - rekao je.

- I pravosuđe, i oni su tu došli po babi i po stričevima, nitko nije došao tamo jer je lijep, zgodan i pametan - poručio je.

Što se tiče Bandićevog nasljednika, Kalinić smatra da je to Jelena Pavičić Vukičević koja će do izbora i voditi grad. Poručio je kako, ukoliko ona to odluči, bit će kandidatkinja za gradonačelnicu. Smatra kako je njemu bolje bez te funkcije.

Tim pitanjem pozabavit će se nakon ispraćaja i komemoracije Milana Bandića.

- Onda ćemo biti prisiljeni svi koji smo bili u toj priči, sjesti i vidjeti što su idući potezi i slijede li uopće idući potezi i tko bi mogao biti kandidat ili kandidatkinja. Ja mislim da bi bilo uredu da žena bude gradonačelnica - rekao je.