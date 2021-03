Pročelnik gradskog Ureda za upravljanje hitnim situacijama i Bandićev bliski suradnik Pavle Kalinić poručio je kako komemoracjia za preminulog zagrebačkog gradonačelnika počinje u utorak u 11 sati, no da zbog epidemioloških mjera neće svi zainteresirani moći pratiti program u HNK.

Ipak, program će se moći pratiti i na LED ekranima ispred HNK koji su već postavljeni, poručio je za Dnevnik Nove TV Kalinić.

Na komemoraciji trebala bi govoriti ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, dugogodišnji suradnik Zlako Maričić i Bandićeva nasljedica Jelena Pavičić Vukičević. Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković neće doći.

- Oni još imaju priliku da se predomisle, to ide njima na dušu - poručio im je Kalinić.

Pogreb će isto biti pod epidemiološkim mjera, a o svemu je obaviješten i Stožer koji će dati smjernice. Kalinić poručuje kako će se trebati držati razmak i nositi maske, a nada se da se ljudi, ako će se pridržavati mjera, neće zaraziti.

Smatra da bi Bandićeva zamjenica Jelena Pavičić Vukičević, koja će Zagreb voditi do lokalnih izbora, trebala i ostati na toj poziciji. Na pitanje hoće li se on kandidirati za gradonačelnika, Kalinić je rekao kako je ambicije za to imao prije 15 godina.

- Ambicije za to sam imao nekada davno prije nego je 800 tisuća ljudi otišlo jer nije željelo živjeti u Hrvatskoj. Nije 15 tisuća ljudi izginulo za to - rekao je.