'AKO NE ŽELIMO OPET RAT'

Kallas: 'Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Fabian Sommer/DPA

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas rekla je da treba izvršiti pritisak na Rusiju, a ne na Ukrajinu, žrtvu agresije, ako ne želimo novi rat za nekoliko godina

 “Bojim se da se sav pritisak stavlja na slabiju stranu, jer je predaja Ukrajine najlakši način da se ovaj rat završi. Ali, ako želimo da se ovaj rat završi i da ne ponovno ne izbije na nekoliko godina, onda moramo staviti sav pritisak na agresora, to jest Rusiju”, izjavila je Kallas nakon sastanka ministara obrane država članica.

 Kallas je to istaknula u kontekstu za sutra najavljenog sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stevea Witkoffa.

 Šefica europske diplomacije zauzela se za to da se zamrznuta ruska imovina koristi za reparacijski zajam za Ukrajinu, čemu se najviše protivi Belgija,  gdje je deponirana većina tih sredstava.

REAKCIJA NA DRAGONEA Rusija zaoštrava: Neodgovorne izjave NATO-a o preventivnom udaru vuku prema eskalaciji
 Rekla je da je belgijska zabrinutost legitimna i da je ne želi umanjivati, ali da su svi u EU-u spremi dijeliti eventualni rizik.

 Odbacila je tvrdnju iz pisma Komisiji belgijskog premijera Barta De Wevera, koji je ustvrdio da bi korištenje ruske zamrznute imovine ugrozilo mirovni procesa koji je u tijeku.

 Istaknula je da bi to naprotiv, ojačalo poziciju i Ukrajine i Europske unije u pregovorima.

