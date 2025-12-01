Obavijesti

News

Komentari 1
REAKCIJA NA DRAGONEA

Rusija zaoštrava: Neodgovorne izjave NATO-a o preventivnom udaru vuku prema eskalaciji

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija zaoštrava: Neodgovorne izjave NATO-a o preventivnom udaru vuku prema eskalaciji
Foto: Ramil Sitdikov

Admiral Giuseppe Cavo Dragone za Financial Times je izjavio kako NATO razmatra agresivniji odgovor na hibridno ratovanje iz Moskve te da bi se "preventivni udar" mogao smatrati "obrambenom akcijom".

Rusija je u ponedjeljak objavila da su izjave najvišega vojnog časnika NATO-a po kojima bi taj vojni savez predvođen Sjedinjenim Državama mogao razmotriti mogućnost "preventivnog udara", izrazito neodgovorne i predstavljaju pokušaj eskalacije stanja.    

Admiral Giuseppe Cavo Dragone za Financial Times je izjavio kako NATO razmatra agresivniji odgovor na hibridno ratovanje iz Moskve te da bi se "preventivni udar" mogao smatrati "obrambenom akcijom".

RAZGOVORI O MIRU Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'
Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je da Moskva te izjave smatra "iznimno neodgovornima jer upućuju na spremnost saveza da nastavi putanju prema eskalaciji" stanja.

"U tomu vidimo namjeran pokušaj potkopavanja napora da se prevladava ukrajinska kriza. Ljudi koji daju takve izjave trebali bi biti svjesni rizika i mogućih posljedica, a to se odnosi na posljedice i za same članice saveza."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zelenski nakon sastanka na Floridi: 'Postoje i dalje neka teška pitanja za riješiti...'
OKUPIT ĆE SAVEZNIKE

Zelenski nakon sastanka na Floridi: 'Postoje i dalje neka teška pitanja za riješiti...'

Zelenski je stigao u Pariz tražeći podršku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a u utorak će otputovati u Irsk
Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'
RAZGOVORI O MIRU

Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'

Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici su se ranije u nedjelju sastali s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi
Zelenskij u kontaktu s NATO-om i Europskom Unijom: 'Razgovor nastavljamo nadolazećih dana'
PODRŠKA KA MIRU

Zelenskij u kontaktu s NATO-om i Europskom Unijom: 'Razgovor nastavljamo nadolazećih dana'

Predsjednik Ukrajine istaknuo koordinaciju s Europskom komisijom i podršku zapadnih saveznika dok traju pregovori s Washingtonom i Rusijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025