Rusija zaoštrava: Neodgovorne izjave NATO-a o preventivnom udaru vuku prema eskalaciji

Rusija je u ponedjeljak objavila da su izjave najvišega vojnog časnika NATO-a po kojima bi taj vojni savez predvođen Sjedinjenim Državama mogao razmotriti mogućnost "preventivnog udara", izrazito neodgovorne i predstavljaju pokušaj eskalacije stanja.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone za Financial Times je izjavio kako NATO razmatra agresivniji odgovor na hibridno ratovanje iz Moskve te da bi se "preventivni udar" mogao smatrati "obrambenom akcijom".

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je da Moskva te izjave smatra "iznimno neodgovornima jer upućuju na spremnost saveza da nastavi putanju prema eskalaciji" stanja.

"U tomu vidimo namjeran pokušaj potkopavanja napora da se prevladava ukrajinska kriza. Ljudi koji daju takve izjave trebali bi biti svjesni rizika i mogućih posljedica, a to se odnosi na posljedice i za same članice saveza."