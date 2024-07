Kamala protiv Donalda: Sada se republikanski kandidat treba potruditi puno više...

Nakon što se američki predsjednik Joe Biden povukao iz izborne utrke, brojni američki demokrati pohitali su podržati potpredsjednicu Kamalu Harris, koja je njegova najizglednija nasljednica za stranačku protukandidatkinju republikancu Donaldu Trumpu. Ova pravnica, borkinja za pravo glasa, pravednije zdravstvo i migracijska pitanja, prva je crnkinja i Amerikanka južnoazijskog podrijetla na poziciji potpredsjednice SAD-a. I dok Harris radi na osiguravanju stranačke nominacije, republikanci pozivaju Bidena da odstupi s predsjedničke dužnosti uz poruke: "Ako se ne može natjecati za predsjednika, ne može ni biti predsjednik".

- Moja namjera je zaslužiti i osvojiti ovu nominaciju. Učinit ću sve što je u mojoj moći da ujedinim Demokratsku stranku i našu naciju, da porazimo Donalda Trumpa - rekla je Harris, bivša državna tužiteljica i senatorica.

Američki mediji pišu kako su republikanci u panici zbog Harris. Povjesničar Tvrtko Jakovina smatra da republikanci još nemaju razloga za veliku paniku, kao što nije razlog za paniku ni to što imaju najstarijeg kandidata za predsjednika SAD-a u povijesti. Odlaskom Bidena, kaže Jakovina, demokrati su stvorili okolnosti da se oko Harris lakše okupe njihovi tradicionalni birači od žena zabrinutih zbog ograničavanja prava na abortus, mladih, pa do birača različite boje kože.

- Trump će se sad trebati potruditi puno više jer su neki od aduta na koje je mogao igrati nestali. No to još ne znači da republikanska kandidatura loše stoji - rekao je Jakovina.

Ovim Bidenovim potezom počinje novo miješanje karata. Jakovina smatra da Harris, postane li službena demokratska predsjednička kandidatkinja, ima dovoljno vremena do predsjedničkih izbora u studenom mobilizirati birače.

- Ona ne nastupa kao nepoznata i u tom smislu ne mora upoznavati birače sa sobom i svojim promišljanjima. Postavlja se pitanje je li ona najbolja kandidatkinja, ali u ovom trenutku, s obzirom na sad već prikupljeni novac koji je išao za Bidenovu kampanju, ona, uz svoju uspješnu prošlost i raznolikosti u obitelji, u jednom dijelu utjelovljuje američki san - napominje Jakovina.

Podsjeća da joj je majka iz Indije, a otac s Jamajke. Oboje su sveučilišni profesori.

- Ona svojom raznolikosti u obitelji daje onu nadu koju je Amerika trebala davati i koju je nudila cijelom svijetu. U tom smislu, ako se to dobro ponovno prikaže, ima neke ozbiljne adute koji su duboko utisnuti u američki kod. Mnogi mladi nisu željeli glasati za Bidena iako su znali da neće za Trumpa, i to zbog godina i zato što je Biden naprosto djelovao prefragilno. Tog argumenta sad više nema - ističe Jakovina.

Napominje kako se već sad pokazuje da Harris bolje stoji u mnogim od država koje su važne za pobjedu od Bidena. Odustajanje od kandidature aktualnog predsjednika, priznaje, pomalo ga je iznenadilo. Možda je, nastavlja, pokušaj atentata na Trumpa bio trenutak za koji je procijenjeno da će ga u nastavku biti teško zanemariti i prevladati.

- Ako su presudile ankete, onda to pokazuje da je Biden potpuno racionalan i da to što je usporen zbog godina ne znači da je senilan iako su mu mnogi to imputirali - ističe povjesničar.

Naime, rezultat anketa posljednjih tjedana pokazivali su da Kamala Harris u hipotetskom scenariju zaostaje za Trumpom za dva postotna boda, 46 naprema 48 posto, dok je Bidenov zaostatak bio 44 naprema 47 posto. Najnovija anketa Reutersa od prošlog utorka, nakon pokušaja atentata na Trumpa, govorila je o potpuno izjednačenim šansama Kamale Harris i Donalda Trumpa, svaki po 44 posto uz statističku pogrešku od tri posto i četiri posto neodlučnih. Harris u anketama stoji bolje od bilo kojeg demokratskog kandidata spominjanog u proteklim tjednima.

Anketa u ključnim saveznim državama za dobivanje izbora, provedena nakon pokušaja atentata i prije nego što je Biden odstupio, pokazivala je da je Harris jedan postotni bod iza Trumpa u Pennsylvaniji, a u prednosti s pet postotnih bodova u Virginiji. U većini najvažnijih saveznih država rezultat je gotovo izjednačen.

Iako to republikanci zazivaju, Jakovina ne očekuje da će se Biden povući s mjesta predsjednika države jer za to nema nikakvog razloga. Izvori unutar Trumpove kampanje rekli su da će Harris, vjerojatnu demokratsku kandidatkinju, prikazivati kao "kopilotkinju" politika koje izazivaju nezadovoljstvo glasača - od pitanja imigracije do troškova života.

- Harris će biti lakše pobijediti nego što bi bilo Joea Bidena - rekao je Trump za CNN ubrzo nakon Bidenove objave da se povlači.

Republikanski predsjednički kandidat poznat je po korištenju uvredljivog rječnika kad su u pitanju protivnici pa toga nije bila pošteđena ni Harris.

- Zovem je smijačica Kamala. Jeste li ikad gledali taj smijeh? Ona je luda. Po smijehu se može puno toga zaključiti. Ona je luda. Ona je prolupala - neke su od Trumpovih izjava na račun potpredsjednice SAD-a, koja mu je izgledna protukandidatkinja.

Pitanje predsjedničkog kandidata trebalo bi se finalizirati na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u Chicagu od 19. do 22. kolovoza. Izaslanici će tad službeno nominirati demokratske predsjedničke i potpredsjedničke kandidate. Iduća debata zakazana je za 10. rujna, gdje će se novi demokratski kandidat ili kandidatkinja sučeliti s Trumpom. 