Kamalin kiseli osmijeh: Skrivala se nakon poraza, a prije toga je fingirala kako zove svoje birače

Jesi li već glasao?, rekla je ushićena Kamala Harris na telefon, kako je tvrdila, dok je razgovarala s glasačima. Zatim je zastala kao da sluša, prije nego što je uzviknula: "Jesi, hvala ti!", a zatim okrenula zaslon svog telefona prema pristašama u sjedištu Demokratske stranke u Washingtonu, koji su pljeskali i klicali. No pozorni promatrači uočili su da njezin telefon pokazuje da ima otvorenu aplikaciju kamere i da ne razgovara.

Harris je također preuzela još nekoliko telefonskih poziva u eteru te govorila pozivateljima na liniji da je njihov glas važan i da se trebaju potruditi doći na biralište.

I to je to što smo mogli u izbornom danu čuti od aktualne potpredsjednice SAD-a. Harris se nije više javljala niti se obratila svojim biračima i okupljenim ljudima u njezinu izbornom stožeru. Iako su njezini najbliži suradnici u iščekivanju rezultata govorili da sve ide po planu i da njihovi podaci govore da im rezultati idu u prilog, situacije na biračkim mjestima govorile su drugačije. Svakim prebrojanim glasom razlika između Trumpa i Harrisa bila je sve značajnija, a posebice u ključnim zemljama koje donose pobjednika.

Situacija je bila izgledna u trenutku kad je u najvažnijoj "swing" državi Pennsylvaniji Trump pobjegao s više od 150.000 glasova prednosti. Ne samo to, Harris nije uspjela dobiti ni jednu "swing" državu što se može smatrati apsolutnim debaklom Kamale Harris i općenito Demokratske stranke. U svima njima je Trump pobijedio više nego suvereno, a to predstavlja dodatni problem. Kad se uzme u obzir da su dobili Senat i Zastupnički dom, onda je to za Demokrate apsolutna katastrofa.

Tad su zavladali muk i šok u izbornom stožeru Kamale Harris jer su ankete tik pred same izbore govorile kako Kamala ima blagu, ali osjetnu prednost u toj državi. Ali prebrojavanjem glasova stigao je hladan tuš. Kamala je doživjela potop u urbanim centrima, gdje nije uspjela napraviti veliku razliku kako bi nadoknadila glasove koje Trump dobije na periferijama i u ruralnim sredinama. Najveći podbačaj Harris je imala u Philadelphiji, najvećem gradu u Pennsylvaniji, gdje demokratski kandidati dobiju više od 60 posto glasova.

Uz to, Harris nije uspjela aktivirati dostatan broj afroameričke zajednice, a Donald Trump je, s druge strane, uspio pridobiti mnogo latinoameričkih ljudi. Upravo mu je to donijelo prevagu u ključnim državama. Iako je Harris, prema anketama, imala veću podršku među ženama, koje tradicionalne u SAD-u izlaze na izbore, to na kraju nije uspjela kapitalizirati, kao ni potaknuti mlade da izađu na glasovanje.

Trump je pak uspio aktivirati bjelačku populaciju, prvenstveno muškarce bez fakultetskog obrazovanja da izađu na birališta u većem broju. Trump je svoje birače uspio aktivirati na temu ekonomije i trenutne situacije u SAD-u, gdje je inflacija uzela maha pa se stanovništvo okrenulo protiv aktualnog establišmenta. Harris se svim silama pokušala otrgnuto od tih okova, ali nije uspjela. Čak je govorila da neće nastaviti istu politiku kao Joe Biden, ali njegova nepopularnost u SAD-u uzrokovalo je dosta štete Harris, koja je ipak bila njegova potpredsjednica te time de facto i desna ruka koja suodlučuje u svim važnim odlukama, koje nisu dobro sjele američkom društvu.

Harris je pokušala u kampanji nametnuti teme u kojima se dobro snalazi, kao što su prava žena, prava manjinskih zajednica, rasnih raznolikosti, obrazovanja, ali u tome nije uspjela. U 90 posto kampanje bavila se svojim protukandidatom i njegovim izjavama, što je Trumpu bilo više nego dobrodošlo jer je mogao na sve reterirati, a u vrijeđanju i svađanju je pak Trump kao doma. Harris nije uspjela pridobiti arapske, odnosno muslimanske glasače, koji su ostali razočarani u Demokrate zbog njihova stava prema Palestini. Iako je Harris najavila kako će po dolasku na vlast zaustaviti rat u Gazi, to nije bilo dobro prihvaćeno među tim glasačima jer je upravo ona sjedila u uredu gdje je predsjednik Biden otvoreno financirao i naoružavao Izrael.

Stručnjak za vanjsku politiku i dugogodišnji diplomat Ivica Maštruko smatra kako je Kamala Harris napravila sve što je u danom trenutku mogla.

- Moramo razumjeti da je SAD izrazito patrijarhalna zemlja i mislim da još ne mogu prihvatiti činjenicu da žena može dobiti na izborima. Sad je to i pokazano. Po mome mišljenju, Harris je napravila sve po protokolu, a i tajming objave da će ona biti kandidat nije bio loš, ali je jednostavno Trump bio u velikom naletu. Uz to, nije mogla profilirati jasne poruke, nego su se bavili međusobnim svađanjem, a tu se Trump puno bolje snalazi. Kampanja je, kako je to običaj u SAD-u, bila vrlo šarolika, a po meni je Harris bila dobra i artikulirana, ali je splet drugih okolnosti doveo do trenutnih rezultata. Vidimo kako su muškarci masovno glasali za Trumpa, to je taj pokazatelj - rekao je Maštruko.

Dodao je kako je Harris bila dobar izbor umjesto Bidena, a tvrdi i kako ni jedan drugi kandidat ne bi imao šanse u ovoj situaciji.

- Ona je bila jedini logičan odabir i tu nema sumnje. Smatram da ni jedan drugi kandidat ne bi također mogao pobijediti Trumpa u ovoj situaciji, a da je ostao Biden, poraz bi sigurno bio puno veći. Demokrati će se sad dugo oporavljati od velikog poraza jer su izgubili i Senat, a mislim da će se Harris nakon svega povući, dok će demokrati morati tražiti nova, mlada lica. Njihov uspjeh će ovisiti o Trumpovim postupcima - zaključio je Maštruko.