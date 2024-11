Slavni o pobjedi Trumpa: 'Muka mi je od vas, spalite si te kape!'

Donald Trump postao je 47. predsjednik SAD-a. Pobjedom u Wisconsinu je osvojio 276 elektorskih glasova, a za pobjedu mu je bilo potrebno njih 270. I za Trumpa, ali i njegovu protivnicu Kamalu Harris su tijekom kampanje 'navijali' i mnogi slavni. Tako su na zadnjih nekoliko skupova Harris podržale glazbenice poput Beyonce, Lady Gaga, Jennifer Lopez i Christine Aquilere, a njezin poraz na izborima je jako pogodio repericu Cardi B.

Ona se oglasila na društvenim mrežama gdje je izrazila da je ponosna zbog Kamale Harris, zbog njezine pobjede u Kaliforniji i Coloradu, a zatim se obrušila na Trumpove pristaše. Izbacio ju je iz takta jedan komentar koji je glasio: 'Cardi, trebamo te na Trumpovoj inauguraciji'.

- Kunem se Bogom da ćete na***ati, bježite od mene! Muka mi je od vas! Spalite si te je**ne kape, je*em vam mater. Stvarno sam tužna. Kunem se Bogom da sam stvarno tužna - poručila je na TikToku, prenosi Daily Mail. Kasnije je na Instagramu kratko dodala kako joj je 'muka od svih'.

Foto: Instagram

Razočaranje nije sakrila ni Lili Reinhart, zvijezda serije 'Riverdale' koja je napisala na društvenim mrežama da se ne može riješiti osjećaja da su 'žene koje su istupile oko seksualnog nasilja sada u rukama Trumpa'.

- Milijuni ljudi glasali su za svog zlostavljača. Srce mi se slama zbog tih žena. Vjerujem vam i žao mi je - poručila je. Na to joj je jedan korisnik napisao kako je voli kao glumicu, ali da 'drži dalje od politike', a ona mu je odgovorila s: 'Pu*i ku**c'.

USA - 26th Screen Actors Guild Awards - Los Angeles | Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Glumica Christina Applegate oglasila se na X-u i napisala: 'Zašto? Dajte mi jedan razlog zašto?? Moje dijete rida jer će njezina ženska prava možda biti oduzeta. Zašto? I ako se ne slažete sa mnom, nemojte me više pratiti'.

- Molim vas prestanite me pratiti ako ste glasali protiv ženskih prava. Otpratite me jer ovo što ste napravili je nerealno. Ne želim da me prate takvi ljudi. Da. Gotovo - poručila je kasnije svojim pratiteljima.

Oglasila se i pjevačica Paloma Faith. Uoči izbora napisala je na društvenim mrežama kako se osjeća 'kao da cijeli svijet čeka rezultate testiranja na spolne bolesti', a nakon Trumpove pobjede poručila je: 'Nažalost, rezultati su došli i pozitivni su'.

- O, baš super da se vratio! Zbogom, ženska prava, liberalizam, slobodo govora, i pozdravite rasizam, kapitalizam, klimatske promjene, rat i kraj svijeta - poručila je nakon toga.

Foto: Instagram

Oko Trumpa se oglasio i Wendell Pierce, glumac poznat po ulozi u seriji 'Žica'. On je upozorio kako će njegova pobjeda imati velike posljedice, posebice za Vrhovni sud.

Glumica i model Cara Delevigne napisala je: 'Svaki dan iduće četiri godine moramo stvoriti pakao za fašiste, mizoginiste i lažljivce. Ovo nije vrijeme da se stisnemo niti da očajavamo'.

S druge strane, oni koji su podupirali Trumpa, već nekoliko sati slave i na društvenim mrežama. Elon Musk je tako na svojoj mreži X poručio da su 'Amerikanci dali Trumpu kristalno jasan mandat za promjenu'.

Komičar i glumac Russell Brand, kojeg je prošle godine nekoliko žena optužilo za seksualno zlostavljanje, također je podržavao Trumpa, a nakon pobjede je samo kratko na mražama poručio: 'Donald Trump je pobjedio'.

Oglasio se i reper 50 Cent na društvenim mrežama. Kako navodi Guardian, reper je nedavno otkrio kako je odbio ponudu Trumpa da nastupa na jednom njegovom skupu u New Yorku za tri milijuna dolara. Njegova pjesma iz 2003., Many Men (Death Wish) postala je svojevrsna himna za Trumpa i njegove pristaše nakon pokušaja atentata u srpnju.

- Bojim se politike. Jer ako se upustite u to, bez obzira na to kako se osjećate, netko će se žustro protiviti vama - rekao je nedavno.

Ipak, 50 Cent je na jednu naslovnicu svog albuma fotomontažom stavio Trumpovo lice.

- On kaže: Borite se! U redu. I to je točno što sam ja napravio nakon što su me upucali. Jednostavno sam ušao u to borbeno stanje. Ljudi se s time identificiraju - rekao je prije mjesec dana reper.

Foto: Instagram/kerolaychaves

A nakon što su Trumpa proglasili pobjednikom 47. izbora za predsjednika, podijelio je dvije fotografije s njime te mu čestitao.

- Nije me briga kako će borba izgledati, ja odlazim s pobjedničkim s*anjima - napisao je te dodao: 'I dalje ne znam što se događa'.

Reper trenutno surađuje s Netflixom na novoj dokumentarnoj seriji koja će se baviti optužbama protiv Seana Combsa, poznatijeg kao P. Diddy, s kojim je godinama u zavadi. Upravo je Diddyja nedavno spomenuo i Elon Musk koji je u podcastu kod Joea Rogana žestoko opleo po Jennifer Lopez, Diddyjeve bivše djevojke, koja je govorila na skupu Kamale Harris.

Tada je poručio da pjevačicu glasači 'ne bi trebali slušati' zbog veze s Diddyjem.

- Jennifer je njegova bivša djevojka i sad ona odlučuje upozoravati ljude na Trumpa. Koliko ljudi je ona upozorila na Diddyja? Oh, nula, u redu - rekao je Musk tada.