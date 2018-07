Kamen temeljac i to treći put: Pelješki most kreće u izgradnju

Pelješki most je do jučer bio mit, a od danas treba postati realnost. Po treći puta kreće njegova gradnja, a prvu grubu konstrukciju trebali bismo moći vidjeti početkom 2020. godine.

Kineska tvrtka “China Road and Bridge Corporation” trebala bi ostvariti nedosanjan san nekoliko naših bivši premijera, osobito Ive Sanadera koji je čak ‘dva puta gradio’ Pelješki most. Itekako imaju iskustva na ovako velikim projektima jer su već gradili velike mostove diljem svijeta. Tek kreću u ‘spajanje Hrvatske’, a već su iskusili hrvatske probleme.

Naime, muku muče s nalaženjem radne snage. No zato je novac osiguran zahvaljujući Europskoj uniji. U konačnici će most stajati nešto više od 526 milijuna eura od čega Europska unija projekt sufinancira s 357 milijuna eura bespovratnih sredstava, odnosno s 85 posto prihvatljivih troškova. Rok za gradnju je 36 mjeseci, pa bi Kinezi lopate s mosta trebali maknuti sredinom 2021. godine.

Ivo ga dva put 'gradio'

Još pola godine bi im ostalo da završe pristupne ceste s obje strane mosta. Most će biti dug 2404 metra i visok 55 metara što udovoljava zahtjevu BiH za osiguranjem nesmetanog prolaska brodova do Neuma. U prosjeku 27 metara je dubina mora pod mostom, no sastav tla je zahtjevan za graditelje.

Naime, riječ je o naslagama prašinaste gline i šljunka zbog čega se nosivi stupovi mosta moraju temeljiti na zabijenim čeličnim pilotima na dubinama od 55 do čak 125 metara. Graditelji će početi s ispitivanjem bušotina kako bi se definirala točna dužina čeličnih pilota. Most će se temeljiti na ukupno 12 stupova plus dva upornjaka na početku i kraju mosta, a razmak između pet glavnih centralnih raspona između stupova iznosi 285 metara.

Konstrukcija do 2020.

Prva vidljiva konstrukcija trebala bi se nazirati početkom 2020. godine. No prije ispitivanja bušotina, što je zapravo prva faza pri gradnji, Kinezi moraju srušiti jedino što je u ovih 20 godina najava i postavljeno - dva stupa. Ostali su ondje kao krnji zubi nekog zaboravljenog gebisa.

Samo smetaju jer je projekt izmijenjen. Kineski građevinari danas trebaju početi s organizacijom gradilišta, a premijera Andreja Plenkovića na svečanom otvorenju možemo očekivati sredinom rujna. O Pelješkom mostu slušamo gotovo dva desetljeća.

Završit će ga 2022.

Prvi ga je spominjao SDP-ov župan Ivan Šprlje 1997. no većina ga pamti iz Sanaderova doba. Nekadašnji premijer Ivo Sanader 2003. obećao je da će ga izgraditi. Dvoje godine kasnije svečano je označio početak gradnje koja je trebala trajati do 2006. No 2007. Sanader pred parlamentarne izbore po drugi puta svečano otvara gradnju mosta te i dvije godine kasnije zadovoljno je obilazio gradilište. Do 2010. kada su zaustavljeni radovi, napravilo se tri posto posla. To su ova dva nesretna stupa koja će sad rušiti Kinezi. Njegova nasljednica Jadranka Kosor očekivala je izgradnju do 2017. Sad nam ostaje da vjerujemo trećoj sreći i Kinezima...