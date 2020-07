Kamenički je vozeći po Ilici Mercedes 195 km na sat skrivio prometnu i usmrtio dvije žene

Marin Kamenički (22) na jesen bi trebao stati pred suca Županijskog suda u Zagrebu i reći osjeća li se krivim za smrt Laure Stelio (23) i Nadice Hoflinger (64) koje su poginule 23. kolovoza 2018. godine

<p>Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je danas optužnicu protiv Marina Kameničkog optuženog za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je prema zakonu propisana kazna od tri do 12 godina zatvora.</p><p>Državno odvjetništvu u travnju je Kameničkog optužilo da je 23. kolovoza 2018. godine u 21.10 sati u Zagrebu, upravljao Mercedesom C63 AMG vrijednim 800.000 kuna Ilicom prema zapadu brzinom od 195 km/h iako je bio svjestan da je brzina kretanja vozila na toj prometnici ograničena na 50 km/h. Dolaskom do kućnog broja 442 u Ilici Kamenički je zbog prevelike brzine kretanja vozila izgubio nadzor nad autom te je pri udarcu vozilom u rubni kamen došlo do rotacije vozila koje je potom prešlo na stranu kolnika namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera. U nekontroliranom kretanju udario je u Opel Astru.</p><p>U prometnoj nesreći smrtno su stradale Laura Stelio, suvozačica iz Mercedesa, te suvozačica iz Opel Astre Nadica Hoflinger, dok je vozač Opel Astre zadobio teške i po život opasne ozljede te mu je život spašen liječničkom intervencijom. Vještačenje tzv. crne kutije iz automobila pokazalo je da je Kamenički te večeri doletio s nevjerojatnih 195 kilometara na sat. Kamenički, koji je u prometnoj nesreći koju je skrivio lakše ozlijeđen, u istražnom zatvoru proveo je 35 dana. Od listopada 2018. godine brani se sa slobode.</p><p> </p>