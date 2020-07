Kamionom sletio u kanal: 'Vozač je visio u kabini i jaukao'

Lijeva mu je noga bila ukliještena. Donijeli smo potrebne škare i počeli smo sjeći lim, tješili smo ga i uvjeravali da ćemo ga izvući. Nije bilo nimalo lako, pričaju vatrogasci koji su ga izvukli

<p>U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 15 sati na cesti Orljavac – Brestovac kod Požege sudjelovao je kamion natovaren ogrjevnim drvetom. Višestruke prijelome zadobio je vozač kamiona koji je trenutno na liječenju u Općoj županijskoj bolnici u Požegi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Sletio kamionom u kanal</strong></p><p>– U mjestu Skenderovci 61-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom marke „Mercedes“, požeških registarskih oznaka, nije vozilo držao na sredini obilježene prometne trake te je prešao na lijevu stranu kolnika i kotačima zahvatio putnu bankinu uslijed čega je došlo do zanošenja i slijetanja vozila u kanal. U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog – priopćila je PU Požeško slavonska.</p><p>Na mjesto nesreće prvi su izašli vatrogasci DVD Brestovac koji su odmah započeli s oslobađanjem vozača iz smrskane kabine kamiona. </p><p>– Kada smo došli bilo je cjepanica drva na sve strane, kamion je bio u kanalu. Vidjeli smo da u kabini visi čovjek, u prvi mah smo pomislili da je mrtav. Kada nas je čuo i vidio on je počeo zapomagati i jaukati. Lijeva mu je noga bila ukliještena. Donijeli smo potrebne škare i počeli smo sjeći lim, tješili smo ga i uvjeravali da ćemo ga izvući. Nije bilo nimalo lako, kabina je bila u kanalu, zgužvani komad lima. Nakon dvadesetak minuta uspjeli smo ga osloboditi i izvući kroz krovni prozor na kabini, preuzela ga je ekipa Hitne pomoći. Na mjestu nesreće bilo je raznih tragova tako da ne mogu reći kuda se kretao kamion da li iz smjera Brestovca prema Orljavcu ili obrnuto. U biti to nam u tom trenutku nije bilo niti bitno, glavnim nam je cilj bio izvući ga iz kabine i predati ekipi Hitne – rekao je Josip Ugrin, županijski vatrogasni zapovjednik.</p><p>U policiji nisu mogli reći da li je alkohol bio uzrok nesreći, jer kako su rekli vozač zbog višestrukih prijeloma nije bio sposoban za alkotest.</p>