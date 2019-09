'Kanader je išao ravno na nas, upalio sam video i počeo moliti'

Gasili smo požar između Pakoštana i Vrane, taj dio zovemo Baštijun. Gorjelo je 25 hektara niskog raslinja, ali je bilo opasno jer su u blizini kuće i maslinici. Izašli smo na teren s pet kamiona, džipom i dodatnom opremom. Odjedanput je vatra zahvatila dosta velik grm, plamen je išao šest metara u visinu pa smo zvali kanadere, priča Ante Lokin, predsjednik DVD Pakoštane - Vrgada - Vrana.

'Svaka čast pilotu što je naglo skrenuo'

Zračne snage brzo su stigle u pomoć. Toliko brzo da su iznenadili i vatrogasce.

- Bio sam na kamionu na topu, a kolega u kabini ispod mene. Taman smo upalili pumpu i krenuli gasiti kad je odjedanput naletio kanader. U tom trenutku sam vidio da mi nema druge nego da izvadim mobitel i snimam. Sklupčao sam se na krovu kamiona i molio Boga da ostanem živ - priča nam Ante Lokin koji je snimio spektakularni video u petak.

Foto: DVD Pakoštane-Vrgada-Vrana

Svi smo bili mokri, ali vatra je bila ugašena

Kanader s punim spremnikom vode leti oko 250 na sat, a prilikom uzimanja vode u prosjeku oko 140 kilometara na sat. Za 10 sekundi uzme 5000 litara vode. Kako je to kad ti se na glavu strmoglavi pet tona vode, saznao je naš glavni junak iz ove priče.

- Sagnuo sam glavu i jednom rukom držao mobitel. Ma to je bio čisti nalet adrenalina. Svi smo bili mokri, od glave do pete. Ali vatra je bila ugašena, što je jedino bitno. Moram pohvaliti iskusnog pilota jer je naglo okrenuo ulijevo i uspio me zaobići koliko je mogao pa me voda nije svom silinom udarila. Ipak je to pet kubika vode - ispričao nam je Ante Lokin.

