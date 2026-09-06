Obavijesti

News

Komentari 1
POŽAR U BIH

Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara
Perković: Požar brdskog područja gase kanaderi i kopnene snage | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Premijer Hercegbosanske županije Ivan Vukadin rekao je da se požar pokušava zaustaviti na dvije linije, dok je načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić potvrdio da je zatražena pomoć Oružanih snaga BiH

Dva hrvatska kanadera zajedno s gasiteljima uspjela su u nedjelju zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja na području Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, dok je stanje znatno teže na području Tomislavgrada, gdje je požar zahvatio oko 14.000 hektara.

VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Kanaderi su tijekom poslijepodneva djelovali na više požarnih krakova na području između Kupresa, Prozor-Rame i Tomislavgrada. Požar kod Prozor-Rame nije ugašen, ali više ne prijeti naseljima, rekao je Pero Pavlović, glasnogovornik Kriznog stožera Hercegovačko-neretvanske županije.

Na području Tomislavgrada situacija je i dalje vrlo ozbiljna. Pomoćnik za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije Ivan Perić rekao je da je požar ugrozio područje od oko 14.000 hektara, što predstavlja oko tri posto te županije. Na terenu su gasitelji, civilna zaštita, dragovoljci i mehanizacija, a probijaju se i protupožarni koridori.

Premijer Hercegbosanske županije Ivan Vukadin rekao je da se požar pokušava zaustaviti na dvije linije, dok je načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić potvrdio da je zatražena pomoć Oružanih snaga BiH. 

Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahvalila je hrvatskoj vladi i premijeru Andreju Plenkoviću ističući da je ova pomoć potvrda snažnih veza dviju država i međusobne solidarnosti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvatica iz Buenos Airesa: Čudi me da se ne bunite više. Za dušu je vidjeti ovoliko ljudi
STIGLA NA PROSVJED

Hrvatica iz Buenos Airesa: Čudi me da se ne bunite više. Za dušu je vidjeti ovoliko ljudi

Elena Pollich (70), čiji su roditelji 1948. emigrirali u Argentinu, navikla je sudjelovati na prosvjedima u toj južnoameričkoj zemlji. Ondje stanovnici često izlaze na ulice kada su nezadovoljni
Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...
TRAGEDIJA KOD ZAGREBA

Jedna osoba poginula u požaru u Sv. Ivanu Zelini! U potpunosti izgorjela kuća, stigla i policija...

U subotu, oko 20:30, u Svetom Ivanu Zelini, izbio je požar kuće koja je u potpunosti izgorjela. Jedna osoba je smrtno stradala...
VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'
VELIKI POŽAR KOD TOMISLAVGRADA

VIDEO Pogledajte razmjere buktinje zbog koje je Dalmacija u dimu: 'Sve snage na terenu...'

Sve raspoložive snage su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu. U gašenju sudjeluju i strojevi koji uspješno rade na izgradnji protupožarnih puteva i zaustavljaju širenje vatre prema ugroženim područjima, poručuju iz Tomsilavagrada u nedjelju poslijepodne. Hrvatska je u pomoć poslala dva kanadera. Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske. Općina Tomislavgrad jučer je objavila i snimke koje prikazuju stravične razmjere ove buktinje na području između Tomislavgrada i Rame...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026