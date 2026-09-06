Kanaderi u Rami zaustavili širenje požara, u Tomislavgradu pogođeno 14.000 hektara

Dva hrvatska kanadera zajedno s gasiteljima uspjela su u nedjelju zaustaviti daljnje ugrožavanje naselja na području Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, dok je stanje znatno teže na području Tomislavgrada, gdje je požar zahvatio oko 14.000 hektara.

Kanaderi su tijekom poslijepodneva djelovali na više požarnih krakova na području između Kupresa, Prozor-Rame i Tomislavgrada. Požar kod Prozor-Rame nije ugašen, ali više ne prijeti naseljima, rekao je Pero Pavlović, glasnogovornik Kriznog stožera Hercegovačko-neretvanske županije.

Na području Tomislavgrada situacija je i dalje vrlo ozbiljna. Pomoćnik za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije Ivan Perić rekao je da je požar ugrozio područje od oko 14.000 hektara, što predstavlja oko tri posto te županije. Na terenu su gasitelji, civilna zaštita, dragovoljci i mehanizacija, a probijaju se i protupožarni koridori.

Premijer Hercegbosanske županije Ivan Vukadin rekao je da se požar pokušava zaustaviti na dvije linije, dok je načelnik Tomislavgrada Ivan Buntić potvrdio da je zatražena pomoć Oružanih snaga BiH.

Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahvalila je hrvatskoj vladi i premijeru Andreju Plenkoviću ističući da je ova pomoć potvrda snažnih veza dviju država i međusobne solidarnosti.