Njemačka kancelarka na odlasku, Angela Merkel, u nedjelju planira obići izraelski nacionalni spomenik holokaustu te razgovarati s premijerom Naftalijem Bennettom u svome posljednjem službenom posjetu nakon 16 godina na vlasti.

Merkel, u svome osmom posjetu Izraelu otkad je preuzela kancelarsku dužnost 2005., položit ćei vijenac u spomen centru Yad Vashem u Jeruzalemu u znak sjećanja na šest milijuna Židova koje su ubili nacisti.

Još od Drugog svjetskog rata, njemačkoj vladi su dobri odnosi s Izraelom prioritet, a Merkel je nastojala pojačati bilateralnu sigurnost i ekonomske veze. Njemačka je jedan od izraelskih najvažnijih trgovinskih partnera.

Očekuje se da će Bennett odati počast Merkel dok je ugošćuje na sjednici vlade u nedjelju ujutro u hotelu King David u Jeruzalemu.

Merkel, 67-godišnja fizičarka, također će primiti počasni doktorat kasnije u nedjelju od izraelskog instituta za tehnologiju, Techniona u Haifi na sjeveru Izraela.

Merkel je planirala posjet krajem kolovoza, no otkazala je navodeći napetu situaciju u Afganistanu, s obzirom na to da su SAD, Njemačka i druge zemlje trebale evakuirati svoje osoblje do 31. kolovoza, roka za povlačenje međunarodnih snaga iz te zemlje.

Poslije njemačkih parlamentarnih izbora od 26. rujna, na kojima nema jasnog pobjednika, njemački socijaldemokrati trenutno pokušavaju nagovoriti manje stranke da uđu u koaliciju koja bi zamijenila konzervativnu grupaciju predvođenu kršćanskim demokratima Angele Merkel.

Merkel planira odstupiti u trenutku kad se formira vlada.