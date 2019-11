Kandidati imaju 12 dana: Za izbore trebaju 10.000 potpisa

Počelo je prikupljanje potpisa za predsjedničke izbore. Prvi je sa skupljanjem potpisa, odmah iza ponoći, krenuo Dario Juričan.

- Kreće sprint s preprekama i divljim zvijerima Točno u ponoć, pred vrtovima na Savici u Zagrebu, mjestu gdje je prije 5 godina uhićen gradonačelnik Milan Bandić, započela je kampanja Darija Juričana za predsjednika RH.

Na licu mjesta stožer Darija Juričana isprintao je netom objavljene obrasce DIP-a za prikupljanje potpisa i razdragano mnoštvo građana iz svih dijelova Hrvatske pohrlilo je dati svoj potpis! Dario Juričan zahvalio se okupljenima, obećao im je savjetničke

funkcije i okrenuo se budućnosti u kojoj je posebno naglasio da bi volio vidjeti gradonačelnika Bandića kako prelazi na svijetlu stranu korupcije i daje potporu kandidatu Juričanu kao jedinom koji baštini tradiciju korupcije još od doba Franje Tuđmana, Miroslava Kutle i Ivice Todorića. Juričan je ukratko naglasio glavne točke svog programa prilagođenog malom korumpiranom čovjeku, a to je: korupcija svima, a ne samo njima; što god vam ponudili, dajem duplo; uvođenje novog 8. padeža: reinstrumentala (kome, koliko) te uvođenje e-korupcije. Predsjednički kandidat Juričan je na kraju druženja na Savici rekao da je sakupljanje 10.000 potpisa u 12 dana sprint s preprekama i divljim zvijerima te pozvao svoje podupiratelje da daju potpis za koruptivnu budućnost.

Nakon Savice Juričan je postavio u 1:00am štand na glavnom zagrebačkom Trgu na kojem je gospodin Darko bio prvi koji je kandidatu dao svoj potpis. Juričan će potpise sakupljati diljem Hrvatske: 27.11.(srijeda) će biti u Rijeci, a 29.11. (petak) provesti će cijeli dan u Splitu. Glavno mjesto za potpise biti će u Zagrebu na Trgu bana Jelačića svih 12 dana, dok će volonteri širom Hrvatske sakupljati potpise. Uložen je ogroman trud i velika koruptivna volja u kandidaturu Juričana i on je vrlo optimističan.

Obrazac za kandidaturu Darija Juričana dostupan je na: http://www.tiny.cc/obrazac. Dario Juričan, kandidat koji želi biti Milan Bandić predsjednik RH - piše u priopćenju koje je Juričan poslao medijima.

Kandidatkinja za predsjednicu RH i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetit će u petak u Zadru štand na kojem će se prikupljati potpisi za njezinu kandidatur. Predsjednički kandidat Zoran Milanović počet će prikupljati potpise podrške kandidaturi za predsjednika RH u petak u Puli, Umagu, Rijeci i Fužinama. Predsjednički kandidat Miroslav Škoro dat će izjavu medijima u povodu početka prikupljanja potpisa za kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske na štandu na središnjem zagrebačkom trgu.

Kandidati imaju 12 dana: Za izbore trebaju 10.000 potpisa

Vladina odluka da izbori za predsjednika Republike budu 22. prosinca stupila je na snagu, što znači da od petka, 22. studenog, teku rokovi u kojima potencijalni kandidati za Pantovčak moraju prikupiti po 10.000 potpisa i potkrijepiti svoju predsjedničku kandidaturu.

Potpise trebaju prikupiti u 12 dana i to samo na obrascima Državnog izbornog povjerenstva (DIP). Svaki birač potpisom može poduprijeti samo jednoga kandidata, a valjanost potpisa provjeravat će se pri predaji kandidature.

Rok za kandidature je do ponoći 3. prosinca. DIP potom ima 48 sati za njihovu provjeru i objavu liste kandidata za predsjednika, kad to učini, i službeno će početi izborna promidžba.

Svaki kandidat može potrošiti do osam milijuna kuna. Fizičke osobe mogu donirati do 30.000, a pravne do 200.000 kuna. Ako je donacija veća od 5000 kuna, treba zaključiti ugovor, a za svaku se mora izdati potvrda

