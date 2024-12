Kandidati se na izborima bore za svaki glas: Čak i 0,1 posto je presudno za desetke tisuća eura

Iako će na današnjim predsjedničkim izborima samo dvoje prvih kandidata imati priliku zaista i postati predsjednik ili predsjednica Hrvatske sljedećih pet godina, nije nimalo nevažno koliko će glasova osvojiti oni na trećem, četvrtom ili petome mjestu. Od broja vaših glasova ovise im deseci tisuća eura koje će dobiti za naknadu izborne promidžbe.

Magična granica do koje moraju doći je barem 10 posto važećih glasova. Onaj tko osvoji 9,9 posto neće dobiti ni centa za troškove kampanje. Razlika od 0,1 posto je tek 1800 do 2000 glasova, ali oni mogu biti presudni da se troškovi kampanje moraju pokriti iz vlastitog ili stranačkog džepa naspram toga da trošak padne na teret proračuna.

U prvom krugu je limit nadoknade troškova iz državnog proračuna 133.000 eura.

Onaj tko u prvom krugu osvoji najviše glasova, dobit će 133.000 eura bez obzira na broj ili postotak glasova. Važno je da je prvi i onda dobiva puni iznos.

Oni koji prijeđu 10 posto glasova dobivaju razmjerni iznos, kaže zakon. Pojednostavljeno, iznos od 133.000 eura podijeli se s brojem glasova koje je osvojio prvi kandidat. Tako se dobije vrijednost glasa pa se to pomnoži s brojem osvojenih glasova ostalih. Primjerice, ako bi prvi osvojio 600.000 glasova i za to dobio 133.000 eura, onaj s 400.000 glasova će iz proračuna dobiti 88.660 eura naknade, onaj s 300.000 glasova 66.000 eura naknade troškova promidžbe... Riječ je o ozbiljnom novcu, pogotovo za one sa slabijim budžetima. Dvoje kandidata koji uđu u drugi krug imaju pravo na još 20 posto naknade, odnosno 26.600 eura.