Kandidatura bez presedana: Najvažnija je ipak odluka koju će građani donijeti na biralištu

I tako, hrvatski birači će na parlamentarnim izborima, u srijedu 17. travnja, imati priliku odlučivati o kandidaturi predsjednika države za novog predsjednika Vlade. O kandidaturi vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga za nositelja izborne liste jedne političke stranke. Ako to nije dovoljan povod za raspravu o utemeljenosti ove ustavne i političke krize koju je izazvao Zoran Milanović najavom kandidature, onda teško da ćemo ikada imati bolji. Osim, naravno, ako demokratski standardi nakon ovih izbora otkližu još dublje. I ako to nije povod za razmišljanje birača u periodu do izbora, bolji se vjerojatno neće ni pojaviti. Kako god bilo, Milanović je svojim potezom digao državu na noge, ali i bacio petardu u učmalu, uspavanu, pomalo apatičnu političku scenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.