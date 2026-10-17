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VODENI TOPOVI I SUZAVCI

KAO 68. Nakon Francuske i Belgije studentski prosvjedi izbili u Milanu i Bologni

Piše HINA,
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KAO 68. Nakon Francuske i Belgije studentski prosvjedi izbili u Milanu i Bologni
Foto: MICHELE LAPINI
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Sukobi su nalik na nasilje u Francuskoj gdje je nekoliko tisuća ljudi izrazilo bijes zbog rastućih troškova života i opadanja kvalitete javnih usluga

Talijanska policija u subotu je ispalila suzavac nakon što su je prosvjednici napali kamenjem i drugim objektima na trgu ispred milanske gotičke katedrale, a slični nemiri izbili su i u Bologni, potaknuti prosvjedima u susjednoj Francuskoj, izvijestili su talijanski mediji.

Policija je pokušala rastjerati maskirane prosvjednike iz Galerije Vittorio Emanuele II., luksuzne milanske trgovačke arkade koja se nalazi s jedne strane trga katedrale, dok su pojedine skupine izdvojile iz prosvjeda koji je izbio zbog velikih troškova života. 

Trgovine su spustile rolete, a turisti su napustili centar grada. Središnja metro postaja zatvorena je tijekom nereda u kojima je nekoliko ljudi navodno ozlijeđeno te je došlo do više uhićenja, prema izvješćima talijanskih medija.

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Policija u sjevernom talijanskom gradu Bologni koristila je vodene topove kako bi rastjerala gomile ljudi i uhitila nekoliko osoba nakon što je prosvjed postao nasilan, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Sukobi su nalik na nasilje u Francuskoj gdje je nekoliko tisuća ljudi izrazilo bijes zbog rastućih troškova života i opadanja kvalitete javnih usluga. Prosvjedi u nedjelju su se pretvorili u jedne od najnasilnijih u posljednjih nekoliko godina.

Nekoliko stotina, većinom mladih ljudi, prosvjedovalo je u subotu i u Bruxellesu, pri čemu je došlo do sukoba izgrednika s policijom.

Studenti kažu da prosvjeduju protiv sve većih troškova obrazovanja i reformi i strahuju da će troškovi i reforme učiniti visoko obrazovanje manje dostupnim.

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