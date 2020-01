Iranka znala da će avion pasti? Oprostila se od obitelji slikom

Sheyda Shadkhoo uzela je trotjedni godišnji odmor kako bi iz Toronta otputovala majku i sestre u Teheranu, glavnom gradu Irana. Kad joj je završio odmor, Sheyda se zrakoplovom trebala vratiti u Kanadu, gdje je živjela sa svojim suprugom Hassanom Shadkhoom. Njen je zrakoplov polijetao iz Teherana za ukrajinski Kijev rano ujutro u srijedu.

- Pričao sam s njom, 20 minuta prije polijetanja, rekao je njen suprug u srijedu navečer. Bila je zabrinuta zbog tenzija između Irana i SAD-a nakon što su Amerikanci ubili jednog od najviše pozicioniranih iranskih generala.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Željela je da je utješim i uvjerim je da neće biti rata. Rekao sam joj da ne brine i da se ništa neće dogoditi, rekao je Hassan Shadkhoo za CNN.

- Rekla mi je 'Ok, kažu mi da moram isključiti mobitel. Doviđenja!' To je bilo to, ispričao je Hassan.

Sheydin zrakoplov nikad nije stigao na svoju destinaciju. Samo nekoliko minuta nakon polijetanja iz Teherana se srušio, a u nesreći je poginulo svih 176 putnika. Njih 62 putovalo je za Kanadu.

Hassan Shadkhoo kaže da je njegova supruga imala predosjećaj da će se zrakoplov srušiti. Bila je, kaže, jako zabrinuta za ljude koje ostavlja iza sebe. Na Instagramu je objavila fotografiju ispod koje je izrazila svoje strahove.

Pogledajte video:

- Znala je. Pogledajte joj lice, pogledajte pjesmu koju je objavila, rekao je Hassan novinarima dok im je pokazivao fotografiju na Instagramu.

Pročitao je pjesmu kroz suze, dok mu je glas pucao.

- Odlazim, ali ono što me brine je ono što ostavljam. Ono što ostavljam, ono što ostavljam. Bojim se za ljude koje ostavljam, pročitao je.

Hassan Shadkhoo je rekao da je potresen i da ne može zamisliti život bez supruge s kojom je u braku proveo deset godina. Ona je bila anđeo. Volio bih da sad uopće ne postojim.

Istraga o uzroku pada zrakoplova još traje, a SAD sve glasnije nagađa da su Iranci slučajno sami srušili zrakoplov misleći da se radi o vojnoj letjelici.