Kao da je snijeg: Tuča pogodila Hrvatsku, posvuda je zahladilo

Najavljena promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Temperature zraka, osobito na kontinentu, značajno su pale u odnosu na jučer, a neke je krajeve u subotu prijepodne pogodila čak i tuča. Tako je bilo na području Karlovca, Ogulina i Žumberka odakle su nam se javili čitatelji. Leda je palo toliko da se na prvi pogled činilo da je ceste i automobile prekrio snijeg.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tuča je zasula i područje Rakovice gdje je bila veličine lješnjaka. Padala je gotovo 15 minuta. Osim opreznije vožnje u prometu vozačima nije stvarala nikakve veće teškoće, niti je pričinila nikakvu štetu.

Nestabilno će biti i sljedećih dana, tijekom kojih će svakodnevno biti povremene mjestimične kiše, vjerojatno najčešće i u mnogim krajevima najobilnije tijekom ponedjeljka, kada je u gorju, osobito višem, i velika vjerojatnost snijega, uglavnom u noći i ujutro, stoji u prognozi HRT-a.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jugo će u subotu kratkotrajno zamijeniti sjeverozapadnjak, a od ponedjeljka do srijede bura i tramontana - ponegdje i jake, na udare i olujne.

Najniža jutarnja temperatura zraka u nedjelju uglavnom od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna između 16 i 21, u gorju do 13 °C.

Foto: snimio čitatelj 24sata

U višem gorju snijeg

U nedjelju i ponedjeljak na kopnu još malo svježije, a zatim će sredinom tjedna, uz više suha i sunčana vremena, temperatura opet biti u porastu. No, do tada vrlo promjenljivo, uz povremenu kišu, u ponedjeljak u sjevernim kopnenim krajevima moguće i obilniju, a u višem gorju može zalepršati i poneka pahulja snijega. Puhat će povremeno umjeren vjetar sjevernih smjerova.

Na Jadranu će u nedjelju ponovno zapuhati jugo s kojim će poslijepodne stići novo jače naoblačenje. Početak novoga tjedna vrlo promjenljiv i još malo svježiji, uz povremeno umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Od srijede će pak rasti vjerojatnost za malo stabilnije i toplije vrijeme, uz više sunčanih sati.", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Za Praznik rada ipak malo ljepše

Nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove zadržat će se i početkom idućeg tjedna. Za sve koji planiraju izlete za 1. svibnja dobra je vijest da se, prema sadašnjoj prognozi, taj dan očekuje sunčanije i stabilnije vrijeme uz blagi porast temperature.

Tema: Hrvatska