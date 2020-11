Kao da su izbori u Gorskom Karabahu. Pa zar je ovo onaj bastion demokracije?

<p>Prvi put u povijesti rezultate američkih izbora čekamo kao da je riječ o rezultatima iz Gorskog Karabaha, Azerbajdžana ili Kazahstana, a ne iz države koja cijelo stoljeće predstavlja bastion demokracije.</p><p>Usporedimo li rezultate naših zadnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, gdje su pobjede bile čiste kao suza, rezultati poznati odmah, a osporavanja nije bilo, postat će jasno koliko je duboko Amerika pala pod Donaldom Trumpom.</p><p>Taj čovjek, kojega su čak i najbliži suradnici - primjerice, posve jasno u filmu koji smo imali prilike vidjeti na HRT-u u noći izbora - opisali kao “luđaka”, “sociopata”, “psihopata” i “predatora” (to je čak bilo najbenignije) - srozao je Ameriku na najniže grane u modernoj povijesti. Počeo je, i u dobroj mjeri uspio, razarati sve tradicionalne američke vrijednosti - liberalizam, globalizaciju shvaćenu kao ideju širenja demokratskih vrijednosti, ali i slobodne trgovine, te koliko god je moguće nesmetane cirkulacije ljudi, roba, ideja i usluga širom svijeta.</p><p>Katkad američko širenje vrijednosti doista nije bilo odgovarajuće (Vijetnam, Irak, Sirija, Libija), ali katkad i jest: bez američkih intervencija u našoj regiji stvari bi se raspetljavale puno zlokobnije.</p><p>Donald Trump je Ameriku doživio kao otok, oko kojega je počeo dizati obrambeni bedem. Počeo je demontažu NATO-a, izvukao Ameriku iz sporazuma o klimi i niza međudržavnih trgovinskih sporazuma koji su godinama i s mukom stvarani.</p><p>Negirao je koronu, sugerirao ispijanje varikine i izlaganje ultraljubičastim zrakama kao lijek protiv bolesti kad ju je napokon priznao. Rezultat - najmoćnija država svijeta u vrhu je prema broju mrtvih od COVID-19.</p><p>Trump i EU shvaća kao neprijatelja ili barem rivala. U Americi jest postigao gospodarske rezultate, do korone, ali je jaz između bogatih i siromašnih, bijelih i obojenih, doveo do neslućenih, razornih razina. Pobijedi li Joe Biden, kažu, trebat će mu četiri puta toliko vremena da vrati stvari u normalu iz koje ih je Trump izbacio.</p><p>U ovom času pobjednik se još ne zna. Mogući je i scenarij strave - odgađanje odluke tjednima, pa i dulje, ako stvar dospije do Vrhovnog suda, gdje je Trump nedavno postavio svoje ljude.</p><p>Vodeća sila svijeta se trese, bit će dobro ako se to što prije zaustavi, a Amerika - za početak vrati na put stabilnosti.</p>