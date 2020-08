Kao u filmu: Kamion završio na dnu provalije, a vozač se spasio skokom iz kabine u zadnji tren

Vozač (32) koji je vozio prikolicu punu drva uspio se spasiti skokom iz kabine te je prošao bez ozljeda, kao i njegov suvozač. Kamion s drvima završio je na dnu provalije kod Požege

<p>Prevrnuti kamion s prikolicom u provaliji dubokoj nekoliko desetaka metara s rasutim balvanima svjedoči nesreći do koje je došlo u srijedu oko 11.40 na šumskoj cesti Vasine Laze – Vidovci kod Požege</p><p>- Vidio sam vozača i lugara. Bio sam u šumi i tražio sam gljive. Pomislio sam da nitko nije mogao tu nesreću preživjeti, a onda sam čuo da je vozač prošao neozlijeđen, što mi je jako drago – rekao je muškarac kojeg smo sreli na šumskoj cesti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Sletio u provaliju</strong></p><p>Osim vozača T.T. (32) u kamionu je bio i njegov mlađi kolega.</p><p>- Sin mi nije puno pričao o nesreći, samo šuti, rekao mi je da je na tom mjestu cesta jako propala. Dan prije padala je jaka kiša. Utučen je i još pod dojmom onoga što se dogodilo. Taj posao radi duže vrijeme i ima iskustva, ali sve do jednom. Hvala dragom Bogu što je njega, a i njegovog kolegu sačuvao, što se moj sin vratio živ svojoj obitelji. Ni danas nije kod kuće otišao je na Psunj, jer im je tamo ostao jedan kamion u kvaru – ispričao je otac vozača kamiona.</p><h2>Propao kotač pa sletio u provaliju</h2><p>Neslužbeno doznajemo da je vozač kamiona u trenutku kada je prijetilo da će se prevrnuti u ponor iskočio iz kabine kamiona i tako se spasio, dok je u kabini ostao njegov kolega, koji je također prošao bez ozljeda.</p><p>Iz PU požeško-slavonske kažu da se vozač (32) koji je upravljao teretnim vozilom s poluprikolicom nije kretao skupom vozila sredinom kolnika, već više desnim rubom.</p><p>- Uslijed lošeg makadamskog dijela ceste došlo je do propadanja kotača i slijetanja u provaliju, a potom i prevrtanja. Vozaču je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna – rekla je <strong>Nikolina Janković</strong>, glasnogovornica PU požeško-slavonske.</p>