Obavijesti

News

Komentari 0
BUDITE STRPLJIVI!

Kaos na autocesti! Zbog nesreća kilometarske kolone u prometu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos na autocesti! Zbog nesreća kilometarske kolone u prometu
Zagreb: Lančani sudar na autocesti A3 kod Rugvice, jedna osoba poginula | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Jutros oko 3 sata u nesreći kod Rugvice su sudjelovali cisterna i pet osobnih automobila, a jedna je osoba poginula, dok su četiri ozlijeđene

Završio je očevid prometne nesreće na autocesti A3, a u tijeku je sanacija kolnika, javljaju iz HAK-a. Dionica između čvorova Zagreb istok i Ivanić Grad, u smjeru Bregane, i dalje je zatvorena za promet. Obilazak se odvija preko čvora Ivanić Grad (A3) – DC43 – ŽC3041 Kloštar Ivanić – ŽC3074 Božjakovina – ŽC3034 Dugo Selo – čvor Sesvete (A4) – čvor Zagreb istok (A3).

Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona vozila duga je oko jedan kilometar i smanjuje se, dok je između čvora Križ i čvora Ivanić Grad, u istom smjeru, kolona duga devet kilometara.

LANČANI SUDAR STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Zbog radova na održavanju između 45,9 i 46,5 kilometra u smjeru Lipovca promet se odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h, a kolona je duga oko tri kilometra.

Na 67. kilometru A3, između čvora Križ i čvora Ivanić Grad, na kolniku u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća. Promet se ondje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Podsjetimo, jutros oko 3 sata u nesreći kod Rugvice su sudjelovali cisterna i pet osobnih automobila, a jedna je osoba poginula, dok su četiri ozlijeđene. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025