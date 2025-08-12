Kaos na autocesti! Zbog nesreća kilometarske kolone u prometu

Završio je očevid prometne nesreće na autocesti A3, a u tijeku je sanacija kolnika, javljaju iz HAK-a. Dionica između čvorova Zagreb istok i Ivanić Grad, u smjeru Bregane, i dalje je zatvorena za promet. Obilazak se odvija preko čvora Ivanić Grad (A3) – DC43 – ŽC3041 Kloštar Ivanić – ŽC3074 Božjakovina – ŽC3034 Dugo Selo – čvor Sesvete (A4) – čvor Zagreb istok (A3).

Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona vozila duga je oko jedan kilometar i smanjuje se, dok je između čvora Križ i čvora Ivanić Grad, u istom smjeru, kolona duga devet kilometara.

Zbog radova na održavanju između 45,9 i 46,5 kilometra u smjeru Lipovca promet se odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h, a kolona je duga oko tri kilometra.

Na 67. kilometru A3, između čvora Križ i čvora Ivanić Grad, na kolniku u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća. Promet se ondje vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Podsjetimo, jutros oko 3 sata u nesreći kod Rugvice su sudjelovali cisterna i pet osobnih automobila, a jedna je osoba poginula, dok su četiri ozlijeđene.