LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Piše Ivan Jukić, Luka Safundžić,
Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,

Jedan čovjek je poginuo, a pet je ozlijeđenih u sudaru cisterne i pet auta jutros oko 3:20 na autocesti A3, na 46. kilometru kod Rugvice u smjeru Zagreba.

Kako doznajemo vezano za nesreću na Rugvici vatrogasci su imali direktno spašavanje osobe iz cisterne.

- S naše strane napravljeno direktno spašavanje osobe koje je nakon toga zbrinula HMP iz teretnog vozila cisterne za prijevoz cementa u rinfuzi. Do našeg dolaska tri osobe iz osobnih vozila zbrinula HMP. Preminula osoba iz osobnog vozila će se izvaditi nakon očevida - kazali su.

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km, javlja jutros HAK.

Više informacija bit će poznato po završetku očevida.

