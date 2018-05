Kaos na Havajima: Gromade i pepeo lete kilometrima u zrak

Podivljali vulkan Kilauea na Havajima u četvrtak je snažno eruptirao te izbacio kamenje i uzavreli pepeo gotovo deset kilometra u zrak. Lokalni mediji pišu kako u zrak lete kamene gromade teške od više stotina kilograma pa čak do nekoliko tona, javlja CBS.

Incredible resident video shows lava exploding from a fissure in Puna, Hawaii, as the threat of a strong, explosive eruption at the top of Kilauea volcano looms. https://t.co/I9R0cZaNqN pic.twitter.com/vvhGA3kHld