Kaos na Vukovarskoj u Zagrebu, zbog sudara tri automobila su morali preusmjeriti i tramvaje

Tri auta sudarila su se na Vukovarskoj ulici u ponedjeljak oko 8.45 sati, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Zbog sudara došlo je i do zastoja tramvajske linije prema Savišću. Tramvajska linija 2 preusmjerena je do Zapruđa, dok linije 3 i 13 iz Ulice grada Vukovara skreću na Autobusni kolodvor i prometuju do Kvaternikovog trga.

U promet su pustili autobusnu liniju koja putnike prevozi od Avenije Marina Držića preko Ulice grada Vukovara do Savišća. Iz policije su potvrdili da prema prvim informacijama nema ozlijeđenih već je nastala samo materijalna šteta.

Uzrok nesreće zasada nije poznat.

Najčitaniji članci