Zagrebačka policija traži muškarca koji je u ponedjeljak ujutro razbijao i demolirao u šatoru za testiranje na koronavirus ispred Doma zdravlja Zagreb Istok u Grižanskoj ulici.

Od zaposlenika koji radi na tom punktu, saznali smo kako je čovjek ušao u šator i krenuo vikati na njih. Ispričao je kako je urlao da mu je majka preminula od vode u plućima, da su joj napisali da je umrla od Covida i da je navodno ne može sahraniti. Potom je krenuo bacati stvari koje su se nalazile u šatoru.

- Bacao je uzorke, frižidere za pohranu uzoraka, kante s infektivnim otpadom te uništio stolce i stol koji inače koristimo za uzimanje uzoraka. S nekoliko predmeta (kanta, prijenosni frižider) je namjerno gađao zaposlenike, a dvoje je uspio pogoditi, srećom bez ozljeda - priča nam jedan od zaposlenika koji je u to vrijeme radio na testiranju. Kaže kako je s drugim zaposlenicima uspio pobjeći do kontenjera za administraciju i zaključati se do dolaska policijske patrole.

Iz zagrebačke policije su nam rekli da je napadač razbacao inventar oko 10 sati u ponedjeljak, a da je šteta minimalna, ali i da je kriminalistička obrada u tijeku.

Muškarca su navodno snimile i kamere u bijegu, a prema navodima zaposlenika, ovo nije prvi sličan napad na punktu.

- Glavni problem testnog mjesta je nepostojanje stalne zaštitarske službe iako su zaposleni u testnom punktu nekoliko puta naglašavali važnost postojanja iste zbog učestalih verbalnih, a povremeno i fizičkih napada. Naime testni punkt bio je meta fizičkog napada i uništavanja inventara i 13. prosinca, kad je nama nepoznata ženska osoba fizički napala zaposlenike i uništila određenu količinu brzih antigenskih testova. Ta osoba odgovorna za napad, je identificirana jer ju je policija zatekla na mjestu događaja - rekao nam je zaposlenik.