Preko 200 navijača Dinama i poljske Legie Varšava u utorak se potuklo u Dubravi.

Pred sobom nisu štedjeli nikoga niti ništa.

POGLEDAJTE VIDEO

- Bio sam kod prijatelja i krenuo sjesti u automobil kad sam vidio crvene baklje i čuo buku. Vidio sam da trče prema ulici u kojoj sam bio i samo sam pojurio prema automobilu da sjednem u njega i zaštitim se. Ne znam kako sam prije našao ključeve i sjeo, zaključao se i molio se da brzo prođe. Čim sam uočio da ih je manje, upalio sam automobil i krenuo. Ni sam ne znam kako sam izvukao živu glavu - kaže svjedok.



Dva sata nakon izbijanja tuče, policija je dala priopćenje kako su svojim snagama spriječili da tuča eskalira više no što je te da prema saznanjima koje imaju, nema ozlijeđenih. No to nije točno.

- Živimo u kući točno preko puta mjesta gdje je izbila najveća tuča. Sakrili smo se u kuću i nadali da će sve ostati na ulicama, da neće kretati u dvorišta. U jednom trenutku čuli smo kako manji dio navijača bježi i krenuli su točno u našu ulicu kako bi se sakrili u obližnje grmlje. Iza sebe su po tlu ostavili staklo, kamenje, palice.. Sve krvavo. Nešto je doletilo i u naše dvorište - kaže obližnja susjeda.

Neki od konobara i vlasnika kafića pokušali su spasiti dio inventara jer su navijači sa terasa uzimali stolce te se gađali i njima.

- Konobari i vlasnici su se raspršili po terasi i samo krenuli bacati stolice u kafić dok je nas 20-ak potražilo sigurnost od tuče. Pokušali su spasiti što se spasiti dalo. Samo sam čuo povike 'valjda nam neće televizor razbiti', no na sreću nisu - kaže čitatelj koji je s prijateljima pio piće na terasi kada je izbio kaos.

- Terasa kafića u koji sam išao sjesti sa ženom bila je krcata poljskih navijača. Odlučili smo sjesti negdje drugdje, kada je samo nekoliko sekudni od toga izbio Armagedon. Svi gosti i ljudi koji su se našli u blizini su se počeli kupiti u kafić, konobari su zatvarali vrata i pokušali smo se sakriti. Doslovno nisu birali, bacali su čaše, boce, stolice,... Užas! - kaže čitatelj.

Koliko je poznato, policija je nered smirila te je trenutno u tijeku privođenje.

Utakmica dvaju klubova treba se održati sutra.