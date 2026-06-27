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TOPLINSKI VAL

KAOS U FRANCUSKOJ Vrućine ne jenjavaju, Francuzi se tuku u trgovini zbog klima uređaja!

Piše 24sata,
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KAOS U FRANCUSKOJ Vrućine ne jenjavaju, Francuzi se tuku u trgovini zbog klima uređaja!
Foto: Screenshot/X

Najdramatičniji događaj zbio se u četvrtak prilikom otvaranja nove diskontne trgovine Action u poslovnoj četvrti La Défense u Parizu, gdje su neki kupci čak i provalili u trgovinu kako bi što prije ugrabili klimu

Zbog toplinskog vala u Francuskoj došlo je do kaotičnih scena u trgovinama diljem zemlje, gdje se kupci otimaju za klima uređajima koji su na sniženjima, a u nekim je slučajevima došlo i do tučnjave i njome izazvanih ozljeda, prenosi Anadolu Agency.

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Najdramatičniji događaj zbio se u četvrtak prilikom otvaranja nove diskontne trgovine Action u poslovnoj četvrti La Défense u Parizu, gdje su se stotine kupaca okupile pred vratima još prije otvaranja, nadajući se da će kupiti klima uređaj.

Prema izvještajima lokalnih medija i snimkama objavljenim na društvenim mrežama, neki su kupci nasilno provalili u trgovinu čim su se vrata otvorila i pojurili prema odjelu s klimama, a u naguravanju koje je uslijedilo navodno je ozlijeđeno nekoliko osoba, koje su drugi kupci gurali ili udarali u borbi za uređaje.

Slični prizori viđeni su i u drugim dijelovima Francuske pa su tako u mjestu Chambray-les-Tours u središnjoj Francuskoj snimljeni kupci koji se guraju i otimaju za klima uređaje i ventilatore odmah po otvaranju trgovine, a o sličnim incidentima izvještava se i iz Concarneaua u Bretanji te iz Angersa na zapadu zemlje.

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Sve ovo događa se dok se Francuska suočava s iznimnim toplinskim valom, a temperature u nekim regijama prelaze i 40 stupnjeva, zbog čega su bolnice i hitne službe pod jako velikim pritiskom.

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