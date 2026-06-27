KAOS U FRANCUSKOJ Vrućine ne jenjavaju, Francuzi se tuku u trgovini zbog klima uređaja!

Zbog toplinskog vala u Francuskoj došlo je do kaotičnih scena u trgovinama diljem zemlje, gdje se kupci otimaju za klima uređajima koji su na sniženjima, a u nekim je slučajevima došlo i do tučnjave i njome izazvanih ozljeda, prenosi Anadolu Agency.

Najdramatičniji događaj zbio se u četvrtak prilikom otvaranja nove diskontne trgovine Action u poslovnoj četvrti La Défense u Parizu, gdje su se stotine kupaca okupile pred vratima još prije otvaranja, nadajući se da će kupiti klima uređaj.

As record-breaking heat grips parts of France, with temperatures topping 40°C, shoppers have been lining up early to snap up air conditioners and cooling fans. pic.twitter.com/80XdOZqFL0 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 26, 2026

Prema izvještajima lokalnih medija i snimkama objavljenim na društvenim mrežama, neki su kupci nasilno provalili u trgovinu čim su se vrata otvorila i pojurili prema odjelu s klimama, a u naguravanju koje je uslijedilo navodno je ozlijeđeno nekoliko osoba, koje su drugi kupci gurali ili udarali u borbi za uređaje.

🇫🇷 French shoppers clashed over air conditioners as a deadly heatwave swept across the country, with emergency health service data showing at least 109 people died in Paris on Friday from suspected heat-related causes



🌡️ The toll excludes deaths in hospitals and nursing homes,… pic.twitter.com/Pvy3nYmLZx — Anadolu English (@anadoluagency) June 27, 2026

Slični prizori viđeni su i u drugim dijelovima Francuske pa su tako u mjestu Chambray-les-Tours u središnjoj Francuskoj snimljeni kupci koji se guraju i otimaju za klima uređaje i ventilatore odmah po otvaranju trgovine, a o sličnim incidentima izvještava se i iz Concarneaua u Bretanji te iz Angersa na zapadu zemlje.

Sve ovo događa se dok se Francuska suočava s iznimnim toplinskim valom, a temperature u nekim regijama prelaze i 40 stupnjeva, zbog čega su bolnice i hitne službe pod jako velikim pritiskom.