Toplinski val u Hrvatsku donio temperature i do 37°C: Najgore je bilo na Marjanu i Hvaru

Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe u subotu je donio vrlo visoke temperature i u Hrvatsku te su u brojnim mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 Celzijevih stupnjeva, a najviša temperatura išla je i iznad 37 stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

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Prema podacima DHMZ-a, u 14 sati najviša temperatura izmjerena je na splitskom Marjanu i Hvaru, gdje je dosegnula 37,2 odnosno 37,1 Celzijevih stupnjeva.

Više od 36 stupnjeva zabilježeno je u Kninu (36,8), Senju (36,6), Malom Lošinju (36,5), Brestovcu (36,5), Rijeci (36,2) i Lastovu (36,2).

Temperature od 36 stupnjeva dosegnute su i na meteorološkim postajama Osijek-aerodrom, Zadar-aerodrom, Gradište i Bakar.

Brojna mjesta imala su temperaturu višu od 35 Celzijevih stupnjeva. Na postaji Kukuljanovo u 14 sati zabilježeno je 35,8 stupnjeva, na postaji Vukovar-Grabovo i u Pločama 35,7 stupnjeva, na aerodromu u Puli 35,6 stupnjeva, a Osijeku na postaji Čepin 35,5 stupnjeva. Više od 35 stupnjeva imali su i Šibenik (35,2), Rašćane (35,2), splitski aerodrom (35,1) i Imotski (35,1).

U Zagrebu je na meteorološkoj postaji Grič iza podneva izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je za subotu izdao crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, dok je za većinu unutrašnjosti na snazi narančasti meteoalarm. Crveno upozorenje izdano je za riječku, splitsku i dubrovačka regija. Narančasto upozorenje (opasno vrijeme) izdano je za zagrebačku regija, osječku, karlovačku i kninsku regiju, a žuto upozorenje (potencijalno opasno) samo za gospićku regiju.

Prema procjenama, najmanje 193 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku u subotu bit će izloženo temperaturama višim od 35 Celzijevih stupnjeva.