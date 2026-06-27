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Toplinski val u Hrvatsku donio temperature i do 37°C: Najgore je bilo na Marjanu i Hvaru

Piše HINA,
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Toplinski val u Hrvatsku donio temperature i do 37°C: Najgore je bilo na Marjanu i Hvaru
Prvi dan ljeta u Zagrebu obilježile visoke temperature | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prema podacima DHMZ-a, u 14 sati najviša temperatura izmjerena je na splitskom Marjanu i Hvaru, gdje je dosegnula 37,2 odnosno 37,1 Celzijevih stupnjeva

Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe u subotu je donio vrlo visoke temperature i u Hrvatsku te su u brojnim mjestima izmjerene vrijednosti iznad 35 Celzijevih stupnjeva, a najviša temperatura išla je i iznad 37 stupnjeva, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

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Prema podacima DHMZ-a, u 14 sati najviša temperatura izmjerena je na splitskom Marjanu i Hvaru, gdje je dosegnula 37,2 odnosno 37,1 Celzijevih stupnjeva.

Više od 36 stupnjeva zabilježeno je u Kninu (36,8), Senju (36,6), Malom Lošinju (36,5), Brestovcu (36,5), Rijeci (36,2) i Lastovu (36,2).

Temperature od 36 stupnjeva dosegnute su i na meteorološkim postajama Osijek-aerodrom, Zadar-aerodrom, Gradište i Bakar.

Brojna mjesta imala su temperaturu višu od 35 Celzijevih stupnjeva. Na postaji Kukuljanovo u 14 sati zabilježeno je 35,8 stupnjeva, na postaji Vukovar-Grabovo i u Pločama 35,7 stupnjeva, na aerodromu u Puli 35,6 stupnjeva, a Osijeku na postaji Čepin 35,5 stupnjeva. Više od 35 stupnjeva imali su i Šibenik (35,2), Rašćane (35,2), splitski aerodrom (35,1) i Imotski (35,1).

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U Zagrebu je na meteorološkoj postaji Grič iza podneva izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva.

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DHMZ je za subotu izdao crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, dok je za većinu unutrašnjosti na snazi narančasti meteoalarm. Crveno upozorenje izdano je za riječku, splitsku i dubrovačka regija. Narančasto upozorenje (opasno vrijeme) izdano je za zagrebačku regija, osječku, karlovačku i kninsku regiju, a žuto upozorenje (potencijalno opasno) samo za gospićku regiju.

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Prema procjenama, najmanje 193 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku u subotu bit će izloženo temperaturama višim od 35 Celzijevih stupnjeva.

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