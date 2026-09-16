Skupina Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade Specijaliziranih vijeća kako bi uživo pratila izricanje presude Thaçiju, Kadriju Veseliju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju
Kaos u Haagu. Albanci podivljali nakon presude Thaçiju. Uništavali policijske aute
Nakon izricanja prvostupanjske presude bivšem predsjedniku Kosova Hashimu Thaçiju i trojici nekadašnjih čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), ispred zgrade Specijaliziranih vijeća Kosova u Haagu došlo je do nereda. Nekoliko demonstranata razbijalo je policijska vozila, nakon čega su snage reda upotrijebile vodene topove kako bi rastjerale okupljene.
🚨🇳🇱Chaos in The Hague, Netherlands, as Albanian invaders attack police and jump on police cars.— Mario ZNA (@MarioBojic) September 16, 2026
Albanian extremists are hurling bricks and sticks at Dutch police outside the International Court in The Hague.
These people bring hell wherever they go! pic.twitter.com/vkwKchu6F3
Policija je intervenirala i potisnula demonstrante, a prema navodima medija, situacija se ubrzo smirila. Skupina Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade Specijaliziranih vijeća kako bi uživo pratila izricanje presude Thaçiju, Kadriju Veseliju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju. Veliki skupovi potpore održani su i u Albaniji te na Kosovu, gdje su tisuće građana zajedno pratile izricanje presude.
Presuda suda
Sudsko vijeće Specijaliziranih vijeća Kosova proglasilo ga je krivim za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje.
Krivima za udruženi zločinački pothvat proglašeni su i Thaçijevi suradnici. Ratni zapovjednik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Jakup Krasniqi osuđen je također na 25 godina zatvora, a Kadri Veseli i Rexhep Selimi, također ratni zapovjednici OVK, osuđeni su na 18 odnosno 13 godina zatvora.
Predsjedavajući sudac Charles Smith rekao je u ime naroda Kosova Thaçiju da je kriv za uhićenja i ilegalno zatočenje 385 osoba, okrutno postupanje protiv 49 osoba, zlostavljanje 303 osobe i ubojstvo 96 osoba.
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