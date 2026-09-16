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DOBIO 25 GODINA

Kaos u Haagu. Albanci podivljali nakon presude Thaçiju. Uništavali policijske aute

Piše Filip Sulimanec,
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Kaos u Haagu. Albanci podivljali nakon presude Thaçiju. Uništavali policijske aute
Foto: Florion Goga
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Skupina Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade Specijaliziranih vijeća kako bi uživo pratila izricanje presude Thaçiju, Kadriju Veseliju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju

Nakon izricanja prvostupanjske presude bivšem predsjedniku Kosova Hashimu Thaçiju i trojici nekadašnjih čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), ispred zgrade Specijaliziranih vijeća Kosova u Haagu došlo je do nereda. Nekoliko demonstranata razbijalo je policijska vozila, nakon čega su snage reda upotrijebile vodene topove kako bi rastjerale okupljene.

Policija je intervenirala i potisnula demonstrante, a prema navodima medija, situacija se ubrzo smirila. Skupina Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade Specijaliziranih vijeća kako bi uživo pratila izricanje presude Thaçiju, Kadriju Veseliju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju. Veliki skupovi potpore održani su i u Albaniji te na Kosovu, gdje su tisuće građana zajedno pratile izricanje presude.

Presuda suda

Sudsko vijeće Specijaliziranih vijeća Kosova proglasilo ga je krivim za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje. 

Krivima za udruženi zločinački pothvat proglašeni su i Thaçijevi suradnici. Ratni zapovjednik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Jakup Krasniqi osuđen je također na 25 godina zatvora, a Kadri Veseli i Rexhep Selimi, također ratni zapovjednici OVK, osuđeni su na 18 odnosno 13 godina zatvora.

RAT NA KOSOVU Hashim Thaci dobio 25 godina zatvora zbog ratnih zločina
Hashim Thaci dobio 25 godina zatvora zbog ratnih zločina

Predsjedavajući sudac Charles Smith rekao je u ime naroda Kosova Thaçiju da je kriv za uhićenja i ilegalno zatočenje 385 osoba, okrutno postupanje protiv 49 osoba, zlostavljanje 303 osobe i ubojstvo 96 osoba.

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Komentari 6
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