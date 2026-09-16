Kaos u Haagu. Albanci podivljali nakon presude Thaçiju. Uništavali policijske aute

Nakon izricanja prvostupanjske presude bivšem predsjedniku Kosova Hashimu Thaçiju i trojici nekadašnjih čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), ispred zgrade Specijaliziranih vijeća Kosova u Haagu došlo je do nereda. Nekoliko demonstranata razbijalo je policijska vozila, nakon čega su snage reda upotrijebile vodene topove kako bi rastjerale okupljene.

🚨🇳🇱Chaos in The Hague, Netherlands, as Albanian invaders attack police and jump on police cars.



Albanian extremists are hurling bricks and sticks at Dutch police outside the International Court in The Hague.



These people bring hell wherever they go! pic.twitter.com/vkwKchu6F3 — Mario ZNA (@MarioBojic) September 16, 2026

Policija je intervenirala i potisnula demonstrante, a prema navodima medija, situacija se ubrzo smirila. Skupina Albanaca okupila se ranije danas u blizini zgrade Specijaliziranih vijeća kako bi uživo pratila izricanje presude Thaçiju, Kadriju Veseliju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju. Veliki skupovi potpore održani su i u Albaniji te na Kosovu, gdje su tisuće građana zajedno pratile izricanje presude.

Presuda suda

Sudsko vijeće Specijaliziranih vijeća Kosova proglasilo ga je krivim za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje.

Krivima za udruženi zločinački pothvat proglašeni su i Thaçijevi suradnici. Ratni zapovjednik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Jakup Krasniqi osuđen je također na 25 godina zatvora, a Kadri Veseli i Rexhep Selimi, također ratni zapovjednici OVK, osuđeni su na 18 odnosno 13 godina zatvora.

Predsjedavajući sudac Charles Smith rekao je u ime naroda Kosova Thaçiju da je kriv za uhićenja i ilegalno zatočenje 385 osoba, okrutno postupanje protiv 49 osoba, zlostavljanje 303 osobe i ubojstvo 96 osoba.