Hashim Thaci dobio 25 godina zatvora zbog ratnih zločina

Međunarodni sud u Haagu 16. rujna objavio je da je bivšeg zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i kasnijeg predsjednika Kosova Hashima Thaçija proglasio kazneno odgovornim za ratne zločine te ga osudio na 25 godina zatvora.

Protiv 58-godišnjeg Thaçija i još trojice bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova, koji su se tijekom rata 1998. – 1999. borili protiv Savezne Republike Jugoslavije vodio se postupak zbog ubojstava, mučenja i progona.

Specijalni sud je utvrdio da četvorka nije počinila zločine protiv čovječnosti. Međutim, utvrđeno je da je počinjen ratni zločin zbog nezakonitog uhićenja i pritvaranja 385 ljudi.

Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedu u Prištini u znak potpore četvorici muškaraca. Mnoštvo je ispunilo središnji trg u glavnom gradu, a mnogi su mahali albanskim zastavama crvene i crne boje. Na jednom transparentu pisalo je: „U ime naroda, proglasite ih nevinima.“

Tužitelji pred Specijaliziranim vijećima Kosova u Haagu zatražili su maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za Thaçija i ostale optuženike – Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija. Svi su negirali optužbe.