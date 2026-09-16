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RAT NA KOSOVU

Hashim Thaci dobio 25 godina zatvora zbog ratnih zločina

Piše Filip Sulimanec,
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Hashim Thaci dobio 25 godina zatvora zbog ratnih zločina
Foto: Reuters
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Protiv 58-godišnjeg Thaçija i još trojice bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova, koji su se tijekom rata 1998. – 1999. borili protiv Savezne Republike Jugoslavije vodio se postupak zbog ubojstava, mučenja i progona

Međunarodni sud u Haagu 16. rujna objavio je da je bivšeg zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i kasnijeg predsjednika Kosova Hashima Thaçija proglasio kazneno odgovornim za ratne zločine te ga osudio na 25 godina zatvora.

Protiv 58-godišnjeg Thaçija i još trojice bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova, koji su se tijekom rata 1998. – 1999. borili protiv Savezne Republike Jugoslavije vodio se postupak zbog ubojstava, mučenja i progona. 

Specijalni sud je utvrdio da četvorka nije počinila zločine protiv čovječnosti. Međutim, utvrđeno je da je počinjen ratni zločin zbog nezakonitog uhićenja i pritvaranja 385 ljudi.

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Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedu u Prištini u znak potpore četvorici muškaraca. Mnoštvo je ispunilo središnji trg u glavnom gradu, a mnogi su mahali albanskim zastavama crvene i crne boje. Na jednom transparentu pisalo je: „U ime naroda, proglasite ih nevinima.“

Tužitelji pred Specijaliziranim vijećima Kosova u Haagu zatražili su maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za Thaçija i ostale optuženike – Kadrija Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija. Svi su negirali optužbe.

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