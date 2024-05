Kaos u Medulinu, vatra gutala brodice u marini: 'Spavao sam, a onda se čula jaka eksplozija!'

Spavao sam kad je odjeknula jedna velika eksplozija. Pritisak je bio toliko jak da mi je zatvorilo vrata sobe. U prvi tren nisam znao što je bilo, mislio sam da mi je kuća eksplodirala. No bilo je to u marini, 700 metara dalje.

Ispričao nam je to čitatelj 24sata, koji je u srijedu ujutro svjedočio užasnim scenama požara u kojem je izgorjelo, kaže, 20-ak brodica u marini u Medulinu.

- To je sve krenulo oko 3.50 sati s jedne male brodice i brzo se širilo. Došli su vatrogasci no tu plastiku, kad gori, ne možete gasiti. Bili su nemoćni. Pucalo je do 6 sati - ispričao nam je mještanin.

Dodao je kako su izgorjele brodice bile najljepše, ali i najskuplje u marini. Svaka je, kaže, vrijedila barem 300.000 eura.

- Cijelo je vrijeme puhao vjetar pa je odnio taj smrad. Vjerojatno zato toliko ne smrdi. Sad gase preostale dvije - kaže čitatelj.

Nema ozlijeđenih

Iz Županijskog centra 112 Pazin javili su da su zaprimili 15. svibnja u 03:54 sati dojavu o požaru više usidrenih plovila u Medulinu, koji se prema naknadnoj informaciji Lučke kapetanije Pula proširio na 20 plovila. Na intervenciji gašenja požara, koja je u tijeku, angažirani su vatrogasci JVP Pula (9/4). Ozlijeđenih osoba nema.

- ŽC 112 Pazin o navedenom je obavijestio OKC PU Istarske, Središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru te Lučku kapetaniju Pula. Prema zaprimljenim informacijama dim s požarišta se širi u smjeru mora te nema opasnosti od požara za okolne objekte. Uzrok požara i materijalna šteta utvrdit će se očevidom - javili su iz centra 112.

Požar pod kontrolom

Iz Javne postrojbe Pula potvrđeno je da je požar nešto prije 7 sati stavljen pod kontrolu te da su vatrogasci uspjeli spriječiti širenje na ostala plovila, javlja portal Istra24.

Kako javlja HRT, neki mještani su skakali u more kako bi spasili brodice od buktinje.