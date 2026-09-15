Obavijesti

News

Komentari 0
Sabotaža usred jutra

Kaos u Nizozemskoj! Netko namjerno postavio cijevi na tračnice, vlakovi stali

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos u Nizozemskoj! Netko namjerno postavio cijevi na tračnice, vlakovi stali
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Željeznička infrastruktura u Nizozemskoj suočila se s ozbiljnim problemima nakon što su na tračnice postavljene cijevi, što je rezultiralo zaustavljanjem vlakova tijekom jutarnje špice. Nacionalna policija pokrenula je istragu kako bi otkrila počinitelja i motive ovog namjernog ometanja.

Željeznički promet u središnjoj i sjevernoj Nizozemskoj bio je u utorak ujutro, tijekom prometne špice, poremećen nakon što su na tračnice namjerno stavljene cijevi, priopćio je upravitelj infrastrukture ProRail.Prijavljeno je oko 20 takvih slučajeva. Nizozemska televizija NOS objavila je snimke uklanjanja dugih, tankih cijevi s tračnica.

„U ovoj fazi čini se da je riječ o namjernom ometanju željezničkog prometa ljudskim djelovanjem. Još nije poznato tko je odgovoran ni koji je motiv”, objavio je ProRail, dodajući da slučaj istražuje nacionalna policija.

SUDAR U NIZOZEMSKOJ Fotografije strave s autoceste: Kombi u tisuću dijelova, učenike spasili iz prevrnutog autobusa
Fotografije strave s autoceste: Kombi u tisuću dijelova, učenike spasili iz prevrnutog autobusa

Cijevi nisu poremetile samo željeznički promet nego i cestovni jer je nekoliko prijelaza preko pruge moralo ostati zatvoreno, priopćio je ProRail.

Nije poznato kada bi se mogao uspostaviti normalan promet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu. Napadač je drogiran, ne može razgovarati
UHITILI 24-GODIŠNJAKA

HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu. Napadač je drogiran, ne može razgovarati

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom
Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve
SVI SU PRISTALI?

Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prestanku napada na energetske ciljeve, no službene potvrde još uvijek nema, što izaziva sumnje u njegovu vjerodostojnost.
FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo
Vatrena stihija poharala Milnu

FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo

Više od 4000 hektara površine opožareno je u vatrenoj buktinji koja je u noći na petak, 10. rujna, zahvatila dio otoka Braća na prostoru Milne. Vatrogasci se suzdržavaju od točnih brojki izgorene površine jer, unatoč tome što je požar "stavljen pod kontrolu", na rubnim požarišnim mjestima "tinja", dok je na terenu više od 200 vatrogasaca i desetke cisterni koje uz pomoć zračnih snaga saniraju požarište.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026