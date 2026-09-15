Kaos u Nizozemskoj! Netko namjerno postavio cijevi na tračnice, vlakovi stali

Željeznički promet u središnjoj i sjevernoj Nizozemskoj bio je u utorak ujutro, tijekom prometne špice, poremećen nakon što su na tračnice namjerno stavljene cijevi, priopćio je upravitelj infrastrukture ProRail.Prijavljeno je oko 20 takvih slučajeva. Nizozemska televizija NOS objavila je snimke uklanjanja dugih, tankih cijevi s tračnica.

„U ovoj fazi čini se da je riječ o namjernom ometanju željezničkog prometa ljudskim djelovanjem. Još nije poznato tko je odgovoran ni koji je motiv”, objavio je ProRail, dodajući da slučaj istražuje nacionalna policija.

Cijevi nisu poremetile samo željeznički promet nego i cestovni jer je nekoliko prijelaza preko pruge moralo ostati zatvoreno, priopćio je ProRail.

Nije poznato kada bi se mogao uspostaviti normalan promet.