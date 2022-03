Kaos zbog pada sustava: 'Ostali smo bez lijekova i bez pregleda'

Centralni sustav elektroničkog naručivanja pacijenata u srijedu poslijepodne je proradio, objavio je HZZO. Sustav od utorka nije radio, što je stvaralo ogromne probleme pacijentima i liječnicima.

- Javila mi se pacijentica koja je u drugome mjesecu naručena za pretragu, a kad je jučer došla u bolnicu, nisu joj mogli povući uputnicu i otkazali su joj pretragu - rekla je za 24sata dr. Ines Balint, liječnica obiteljske medicine.

Kaže kako se i prije događalo da im sustav ne radi, ali nikad tako dugo. Dosad je, kaže, bilo da padne na pola sata ili sat.

'Pacijenti su nas zvali cijelo jutro da nisu mogli podignuti lijekove'

- Otežan nam je rad, vratili smo se korak nazad. Svi pacijenti morali su doći po printani recept jer ljudi nisu mogli dobiti e-recept, nisu se mogle koristiti ni e-uputnice. Pacijenti su nas zvali cijelo jutro da nisu mogli podignuti lijekove, u ljekarnama nisu vidjeli recept. Isti problem imali su i u bolnicama, vraćali su ih s dogovorenih pretraga s Rebra, iz Vinogradske, Dubrave. Nisu mogli vidjeti uputnicu, pa nemaju na temelju čega napraviti pregled - kazao nam je dr. Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih liječnika.

Isti problem imali su i pacijenti u Splitu, koje su vraćali iz bolnica, ljekarni... Splitska liječnica dr. Vikica Krolo navodi da je cijeli dan bila ludnica na poslu, pacijenti su ih zvali, dolazili po printane uputnice i recepte.

Koliko je sve u zdravstvu disfunkcionalno bez online sustava, svjedoči i jedna Zagrepčanka. Ona nam je ispričala da su je zvali iz ambulante na Peščenici da dođe sama po RTG nalaz pluća, koja je snimila ranije, jer im sustav ne radi. Premda se osjećala vrlo loše, išla je tramvajem iz jednog dijela grada u drugi, a došavši po nalaz - shvatila je da ima upalu pluća.

Problem je pacijentima koji žive na selu gdje nema javnog prijevoza

- Svakom pacijentu moramo reći da su mu recepti upisani u sustav, ali ih ne može podići jer taj sustav ne radi. Onima kojima je hitno i koji su ostali bez lijekova kažemo da dođu po recept u papirnatom obliku – kaže nam liječnica obiteljske medicine iz Kutine dr. Tanja Pekez.

No baš tu nastaje dodatni problem jer mnogi od pacijenata dr. Pekez žive na selu, gdje nema javnog prijevoza. Zato ni nemaju kako doći do ordinacije i podignuti papirnati recept. Problemi su se, kaže dr. Pekez, otvorili s još jednom kategorijom pacijenata, a to su oni koji su prema preporuci specijalista dobili novu terapiju, a sad ne mogu do nje. Zato dr. Pekez, kao i svi obiteljski liječnici, troši veliku količinu vremena na pojašnjenja trenutačne situacije, što su izgubljeni dragocjeni trenuci u ionako pretrpanom rasporedu. Jučer je, primjerice, u samo sat i pol dr. Pekez obradila 24 pacijenta, a pritom još odgovarala na mailove i telefonske pozive.

A pozivima nezadovoljnih pacijenata od jučer je zatrpana i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata.

- Ljudi se javljali da ne mogu dobiti lijekove i uputnice. Izuzetno je važno da se takvi problemi otklone odmah. Ovo je samo prikaz realnog stanja koga sve imamo u institucijama zdravstvenog sustava koje nisu u stanju održavati niti ono osnovno – kaže predsjednica udruge Jasna Karačić.

