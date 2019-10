Kapetanov prijatelj: Ovdje bi on mogao biti, samo imajte vjere...

Nakon nekoliko dana šutnje u Facebook grupi Bourbon Rhode Rescue, Sebastian Latocha, prijatelj obitelji Miškić i jedan od administratora grupe Bourbon Rhode Rescue, napokon se javio i ulio nadu mnogima koji čekaju bilo kakve informacije o kapetanu Dini Miškiću kojeg, zajedno s još šestoricom mornara, traže nakon potonuća broda. Latocha je naveo gdje se, prema njihovim kalkulacijama, nalaze nestali pomorci s Bourbon Rhodea i gdje bi ih trebalo tražiti.

Samo, postoji problem, nestale pomorce traže na području većem od Jadrana, piše Morski hr u tektsu u kojem pokušava pobliže objasniti zašto je i uz današnju tehnologiju teško pronaći splav od sedam metara. Dodatni problem predstavlja i što se područje u kojem traže splav nalazi u 'rupi' uobičajenih trgovačkh ruta pa tuda prolazi manje brodova

Latocha je članove grupe zamolio da ustraju u vjeri i zahvalnosti.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

If someone doesn’t understand your silence will probably not understand your words…

It seams that the time is not in favor, but it is…

It looks like the tide is pushing to hard, but it isn’t … It feels like the winds are disturbing, but they aren’t …

If we’d calculate an estimate where our friends might be now…

..we would find them probably in an area as in the pictures…

For now, please have Faith and Gratitude - in addition - share Compassion!