Kapulica: Milanović relativizira sigurnosne prijetnje, ta politika je nenormalna i iracionalna

Član Predsjedništva HDZ-a Mario Kapulica rekao je u utorak da predsjednik Republike Zoran Milanović svojim izjavama relativizira sve sigurnosne prijetnje i ugroze u RH, istaknuvši da je to nenormalna i iracionalna politika koja šalje vrlo loše poruke političkim akterima i društvu.

"Predsjednik Republike danas nije samo relativizirao sve sigurnosne ugroze i probleme. On je relativizirao i one koje su ostvarene - to je bio oružani napad na Banske dvore (u listopadu 2020.). Potpuna relativizacija i to s mjesta i iz uloge predsjednika Republike", rekao je Kapulica u izjavi novinarima u Središnjici HDZ-a zamoljen za komentar Milanovićeve izjave da se javnost ne treba zamarati stvarima kao što su prijetnje.

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je u Slavonskom Brodu, upitan o prijetnjama Vlade i njenim članovima, rekao kako za takve poslove treba imati "posebnu vrstu želuca". "To je nešto s čime živiš cijelo vrijeme. Dobio sam more prijetnji i dolaze i dalje. Ona prijetnja u subotu o kojoj je (premijer) pričao dan kasnije, je prijetnja koja je upućena meni i Vladi. Jesam li nešto govorio o tome? Tjedan prije sam isto dobio prijetnju, što sad", izjavio je Milanović

Kapulica je postavio i pitanje - tko je taj koji vrši odgovornu dužnost, a zanemario bi neku sigurnosnu prijetnju i relativizirao je kao - 'to nije važno'.

"To je jedna nenormalna, iracionalna politika za koju smatram da šalje vrlo loše poruke svim akterima na političkoj sceni u Hrvatskoj i hrvatskom društvu", ocijenio je član Predsjedništva HDZ-a i saborski zastupnik Kapulica.

Dodao je kako je predsjednik RH Milanović svojedobno na sigurnosna upozorenja SOA-e, izvješća i javno objavljene podatke da će uslijediti ruska agresija na Ukrajinu to ismijavao dva dana prije njezina početka.

Kapulica ističe kako si nitko ne bi trebao, a pogotovo oni koji nisu na to pozvani, uzimati pravo da procjenjuju krajnje ishode mogućih i ostvarenih sigurnosnih prijetnji.

"Posebno ne bi trebao slati poruke da je to potka 'odgovornog državništva'. Jer, to niti je državništvo, niti je odgovorno", poručio je Kapulica, referirajući se na Milanovićeve izjave.

Predsjednik Republike ne može raditi posao Vlade

Kapulica je rekao i da je premijer Andrej Plenković potvrdio postojanje sigurnosnih prijetnji zato jer one neće nestati i neće se smanjiti opasnost od njihove realizacije ako se o tome ne bude govorilo.

No, to ne znači da time plaše hrvatske građane, dodao je.

"Stav Vlade i svih u sustavu državne sigurnosti je taj da je Hrvatska iznimno sigurna država", istaknuo je.

Kapulica smatra kako predsjednik Milanović svojim izjavama odmaže u podizanju svijesti o tome da taj sigurnosni problem, s obzirom na situaciju i okruženje u kojem je Hrvatska, postoji.

Stoga se, drži, ne možemo ponašati kao predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić koji je izjavio kako Balkan nije izvor sigurnosnih problema te, prije pada bespilotne letjelice u Zagrebu, kaže i kako se nada da Hrvatska neće osjetiti sigurnosne posljedice od ruske agresije na Ukrajinu.

"Predsjednik Republike ne može raditi posao Vlade, a Milanović kontinuirano onemogućuje Ministarstvo obrane da radi svoj posao, onemogućuje Ministarstvo vanjskih i europskih oslova da radi svoj posao", poručio je Kapulica.

Također, upozorio je, Milanović onemogućuje da svoj posao rade i saborski zastupnici, jer ih proziva da su 'veleizdajnici' te izmišlja utjecaj američkih i britanskih lobista na glasovanje u Hrvatskom saboru i sl.

