Milanović: 'Grlati momci su mi pred vratima arlaukali. Huškali su ih Plenković i njemu slični...'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda povodom Dana Grada i blagdana sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada.

O poreznoj reformi i ukidanju prireza

- Ne radi se ni o kakvoj poreznoj reformi, pitanje je treba li nam reforma uopće - rekao je Milanović osvrnuvši se na najave Vlade da će u sklopu porezne reforme ukinuti i prirez.

- To su prihodi koji nekog vraga znače, to je kao da se nekom sapuna daska. Čemu? Mi ćemo vam povećat plaće, nećete nam povećat plaće nego ćete uprijeti prst u nekog tko je mogao doprinijeti tome, ali nije jer mu uzimate prihod. … Zadnja bravura koju su smislili je centralizacija županijskih bolnica. Koji je smisao toga? Najveći broj poslovnih neuspjeha ide na brk centralne vlasti, tamo treba raditi reda. To je sve bilo preko noći, to su stvari o kojima treba ozbiljno razgovarati, a ne raditi to u ovom trenutku zato jer, eto, mogu - objasnio je te dodao da inflacija ne puni proračun, a udara najviše one koji imaju najmanje.

- Tu nema koncepta nikakvog. Plenković se u te stvari uopće ne razumije jer ga ne zanimaju. Ni ja nisam bio financijaš. Ciljevi su očito politički - istaknuo je te dodao da je u pitanju “reket koji provodi Inspektorat”.

'Ako je netko huškač, onda je to Plenković'

Milanović je odgovorio i na pitanje novinara oko prijetnji. Kaže da za neke poslove treba imati želudac te da je prijetnja koju je dobila Vlada upućena i njemu.

- Bilo bi neozbiljno, samoživo, egocentrično i jadno. Meni su dolazili pred vrata grlati silni momci i arlaukali mi pod prozorom. S nekim od tih ljudi danas pijem kavu ili pivo. Razgovaramo da vidimo gdje se nismo razumjeli. Znate tko ih je huškao? Plenković i njemu slični koji su ih išli huškati u šator. Neka ne govori o huškanju, ako je netko huškač, on je. Ključna stvar je da se javnost tim stvarima ne smije maltretirati - rekao je Milanović, komentirajući tako optužbe premijera Plenkovića da Milanović "godinama huška njega i njegovu obitelj".

Prisjetio se napada na Markovom trgu govoreći da bi se napadač raspitao je li Plenković u Vladi da je htio njega napasti.

- E, meni prijete također, i to godinama već. Gdje se pucalo, po kome se pucalo? Nije ga bilo, čovjeka nije bilo na poslu. Može on prodavati maglu, pokušavati, ali tu sam ja. Radio sam taj posao kao i on, to nije istina - kazao je te dodao da je situacija bila opasna za policajca, a ne za premijera.

- Nitko se nije bavio Plenkovićem, njegovim neprocjenjivim statusom i životom - rekao je te dodao da je čovjek koji je pucao "imao kaos u glavi" te da "nikad nećemo znati tko mu je bio meta".

